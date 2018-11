Ein "trauriges" Ende der Gebietsverkehrswacht in Pegnitz

Vorsitzender Werner Mildner: Desinteresse an Verein - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Gebietsverkehrswacht Pegnitz wird Ende des Jahres Geschichte sein. Der Verein wird aufgelöst und aus dem Vereinsregister gelöscht.

Werner Mildner (hinten, 2. v. r.) ist enttäuscht, dass die Auflösung der Gebietsverkehrswacht ohne Reaktion zur Kenntnis genommen wird. Sebastian Schneider (2. v. l.) wollte nicht Nachfolger von Mildner werden. © NN



Werner Mildner (hinten, 2. v. r.) ist enttäuscht, dass die Auflösung der Gebietsverkehrswacht ohne Reaktion zur Kenntnis genommen wird. Sebastian Schneider (2. v. l.) wollte nicht Nachfolger von Mildner werden. Foto: NN



Vorsitzender Werner Mildner (65) bleibt keine andere Wahl, denn er fand niemanden, der seine Nachfolge antreten wollte. "Ich hatte gehofft, dass Sebastian Schneider mein Nachfolger wird." Als Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Pegnitz habe er von der Verkehrswacht profitiert. Diese schaffte nämlich Sicherheitsdreiecke für Erstklässler an oder übergab Fahrräder, etwa an die Grundschulen Pegnitz und Ahorntal.

Doch da hatte Mildner sich getäuscht. Denn in der Mitgliederversammlung am 6. März 2017 kandidierte Schneider nicht mehr als Schatzmeister; und auch unter den anderen Mitgliedern fand sich niemand, der diesen Posten übernehmen wollte. "Schade, dass es keine Leute mehr gibt, die was machen wollen", so Mildner gegenüber den Nordbayerischen Nachrichten.

Der frühere Polizeibeamte war im Mai 1997 erstmals zum Vorsitzenden der Gebietsverkehrswacht Pegnitz gewählt worden, als Nachfolger von Viktor Wagner. Seitdem führte er ununterbrochen den Verein. Eine kleine Gruppe von Mitgliedern — Peter Frömel und die inzwischen verstorbenen Erhard Macha, Ricklef Groß und Thomas Ebenhöh — stand ihm zur Seite.

Angesichts der Personalnot beschlossen die Mitglieder am 7. August 2017 im Café Bär die Auflösung der Gebietsverkehrswacht Pegnitz. Dem Verein gehörten damals nurmehr zwölf Mitglieder an. Sie beschlossen auch, das Vermögen des Vereins auf die Kreisverkehrswacht Bayreuth zu übertragen.

Doch nun gibt es eine Kehrtwende. Mildner informierte den Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht, Peter Hübner, über das nahende Ende, aber deren Vorsitzender habe sich nicht gerührt. Mildner: "Keine Reaktion." Schneider teilte Mildner nach einem Gespräch mit Hübner mit, dass er sich mit Hübner in Verbindung setzen solle. Insgeheim hatte Mildner gehofft, dass die Kreisverkehrswacht sich künftig um die Betreuung des südlichen Landkreise kümmern werde.

Doch das Desinteresse gab dem Vorsitzenden der Gebietsverkehrswacht zu denken. Das Vereinsvermögen bekommen nun andere. Erster Profiteur ist der Kreisbauhof, denn die Mitarbeiter hätten immer mit Einverständnis von Landrat Hermann Hübner die Plakatständer beklebt. Der Kreisbauhof erhält mobile Scheinwerfer mit LED-Licht im Wert von über 600 Euro. Rund 2500 Euro bleiben noch übrig. Die soll nun ein Verein aus dem Raum Pegnitz bekommen, der gemeinnützig ist.

Enttäuscht ist Werner Mildner, dass weder die Landesverkehrswacht Bayern noch die Oberfränkischen Verkehrswachten auf das Ende der 1957 gegründeten Gebietsverkehrswacht Pegnitz reagiert haben.

"Mir fehlen nahezu die Worte, ich weiß nicht, wie ich mich dazu äußern soll, was ich davon halten soll, ich bin einfach nur traurig. Von den Verkehrswachtlern hätte ich so etwas nie erwartet oder gar für möglich gehalten", so der scheidende Vorsitzende.

HANS-JOCHEN SCHAUER