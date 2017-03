Einbrecher durchwühlten in Creußen Schränke

Täter erbeuteten nur eine relativ kleine Menge an Münzgeld - vor 1 Stunde

CREUSSEN - Unbekannte Täter brachen am Dienstag in ein Einfamilienhaus im Creußener Ortsteil Sorg ein und entwendeten Münzgeld. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten verschafften sich die unbekannten Täter am Dienstag in der Zeit von 7.30 bis etwa 17.30 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sie schlugen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und durchwühlten in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Mit Münzgeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Eurobetrags flüchteten die Einbrecher anschließend unerkannt.

Das Fachkommissariat der Kripo Bayreuth führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Zeugen, die am Dienstag in Sorg oder der näheren Umgebung verdächtige Personen und/oder Fahrzeugen gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0.

