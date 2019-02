Einbrecher in Bayreuth auf frischer Tat ertappt

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkamen die Unbekannten mit Geld und Schmuck - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Auf frischer Tat überraschte am frühen Samstagmorgen eine Bewohnerin im Bayreuther Stadtgebiet Einbrecher, die in ihr Wohnhaus eingestiegen waren. Die Täter entkamen trotz sofortiger Fahndung unerkannt. Die Kripo Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Einbrecher suchten am Samstag, kurz nach Mitternacht, das freistehende Einfamilienhaus in der Heinrich-Schütz-Straße auf und drangen gewaltsam über eine Tür in das Anwesen ein. Anschließend durchwühlten sie die Wohnräume und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Als die Bewohnerin kurz vor 0.30 Uhr nach Hause kam, überraschte sie die noch im Gebäude befindlichen Täter, die daraufhin mit ihrer Beute sofort in unbekannte Richtung die Flucht ergriffen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen mit mehreren Polizeistreifen sowie einem Polizeihund verlief ergebnislos. Auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers war in die Absuche eingebunden. Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Bayreuth haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder auf die Täter sowie mögliche verdächtige Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

Die Oberfränkische Polizei rät in diesem Zusammenhang: Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbaranwesen. Melden Sie Personen im Nachbargrundstück und sprechen Sie diese an. Notieren Sie sich Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Autos und Personen. Informieren Sie bei entsprechenden Beobachtungen sofort die Polizei über Notruf 110 und verständigen Sie auch ihre Nachbarn!

