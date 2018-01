Einbrecher musste in Bayreuth ohne Beute abziehen

Gegen 3.30 Uhr hörte Anlieger im Bahnhofsviertel verdächtige Geräusche - vor 4 Stunden

BAYREUTH - Ohne Beute musste in der Nacht zum Freitag ein bislang Unbekannter nach einem Einbruch in ein Büro im Bahnhofsviertel abziehen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Über eine eingeworfene Fensterscheibe verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu dem Büro in der Friedrich-von-Schiller-Straße. Dort öffnete er offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen den Schreibtisch sowie einen Aktenschrank. Ohne Beute suchte der ungebetene Gast schließlich das Weite, hinterließ allerdings Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Gegen 3.30 Uhr hörte ein Anwohner verdächtige Geräusche, so dass die Ermittler derzeit davon ausgehen, dass es sich hierbei um die Tatzeit handelt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um weitere Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Freitag im Bereich Friedrich-von-Schiller-Straße/Wilhelmplatz verdächtige Personen beobachtet? Wer hat dort am frühen Freitagmorgen ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

