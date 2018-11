Einbrecher scheiterten an Bayreuther Arztpraxis

Unbekannte konnten Tür nicht knacken - Täter verursachten nur geringen Schaden - vor 2 Stunden

BAYREUTH - Bei dem Vorhaben, am vergangenen Wochenende in eine Arztpraxis einzubrechen, scheiterten bislang unbekannte Täter. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Freitagmittag, 12.45 Uhr, und Montagmittag ,12 Uhr, versuchten die Unbekannten, über die Eingangstüre im ersten Obergeschoß des Mehrparteiengebäudes am Luitpoldplatz in die Räume einzudringen. Nachdem die Tür standhielt und der Einbruchsversuch misslang, flüchteten die Täter unerkannt und hinterließen lediglich geringen Sachschaden.

Zeugen, die im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmittag am Luitpoldplatz im Bereich Hohenzollernring verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

