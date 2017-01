Einbrecher scheiterten in Bayreuth mit Gullideckel

BAYREUTH - Ohne Erfolg mussten am frühen Freitagmorgen bislang unbekannte Täter wieder abziehen, nachdem sie vergeblich versucht hatten, in eine Gaststätte in der Bayreuther Innenstadt einzubrechen. Die Kripo Bayreuth bittet um Hinweise.

Zwischen 0.30 und 7.30 Uhr versuchten am Freitagmorgen Einbrecher, in eine Gaststätte am Hohenzollernring nahe der Zentralen Omnibus-Haltestelle einzusteigen. Ihre Versuche, mit Hilfe eines Gullideckels die Scheibe des Gebäudes einzuschlagen und ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten, weshalb die Unbekannten ohne Beute flüchten mussten. Allerdings hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge unter der Telefonnummer 0921/506-0.

