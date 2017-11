Einbrecher trieben im Raum Kulmbach ihr Unwesen

Gleich drei Wohnhäuser nach dem gleichen Muster heimgesucht - Schadenshöhe noch offen - vor 42 Minuten

HIMMELKRON/KULMBACH - In drei Wohnhäuser in Kulmbach und Himmelkron verschafften sich bislang unbekannte Täter im Laufe des Samstags Zutritt und entwendeten Wertsachen in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler gelangten die Einbrecher im Kulmbacher Stadtteil Kauernburg im Zeitraum von 7.30 bis gegen 18.15 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster in ein Wohnhaus im Hainweg. Was den Tätern bei ihrer Suche nach Wertgegenständen in den Zimmern in die Hände fiel, steht bislang noch nicht fest. Unbemerkt gelang den Einbrechern anschließend die Flucht.

Mit der gleichen Vorgehensweise und ebenfalls im Hainweg, drangen die Unbekannten in der Zeit von 15.30 bis 18.15 Uhr in ein weiteres Einfamilienhaus ein. Als der Besitzer nach Hause kam, stellte er zahlreiche geöffnete Schränke und Schubladen fest. Auch in diesem Fall ist noch nicht abschließend geklärt, was die Täter erbeuteten. Der angerichtete Sachschaden bei beiden Taten beträgt zirka 600 Euro.

Im Zeitraum von 11 bis etwa 20.30 Uhr schlugen die Einbrecher auch bei einem Einfamilienhaus in Himmelkron in der Straße „Klosteracker“ zu. Nachdem sie über die Terrassentür ins Innere gelangt waren, durchsuchten sie die Zimmer nach Wertsachen. Mit Diebesgut in noch unbekannter Höhe konnten die Täter unbehelligt entkommen. Sie hinterließen zudem einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Zeugen, die im Laufe des Samstags verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Kulmbacher Stadtteil Kauernburg, insbesondere im Hainweg, oder in Himmelkron, in der Straße „Klosteracker“, beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0.

