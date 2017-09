Einbruch beim Juwelier in Bayreuth gescheitert

BAYREUTH - An einer mehrfach gesicherten Eingangstür eines Juweliergeschäfts scheiterten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zudem Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Täter im Zeitraum von Montagabend, 18.30 Uhr, bis Dienstag, gegen 9 Uhr, an den Zugangstüren zu dem Gebäude in der Maximilianstraße neben der Spitalkirche zu schaffen. Eine speziell gesicherte Stahltür zu dem Geschäft stoppte die Einbrecher dann jedoch und sie verschwanden ohne Beute vom Tatort. An den Türen hinterließen sie einen Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro.

Zeugen, die insbesondere in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen bei dem Juwelier in der Maximilianstraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter Telefon (0921)506-0 zu melden.

