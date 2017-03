Einbruch in Baufirma in Kirchenthumbach

Diebe lassen weißen Kastenwagen mitgehen - Wert: 25.000 Euro - vor 1 Stunde

AUERBACH/KIRCHENTHUMBACH - Bislang unbekannte Täter sind in eine Lagerhalle einer Baufirma in der Raiffeisenstraße eingedrungen und haben daraus einen weißen Kastenwagen Opel Movano mit einem Zeitwert von 25.000 Euro geklaut, in dem sich verschiedene hochwertige Werkzeuge befanden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 7. März, 17.45 Uhr, auf 8. März, 6.45 Uhr, haben unbekannte Täter ein Fenster zu dem Firmengebäude aufgehebelt und sind so in die Lagerhalle gelangt, in welcher der weiße Firmenwagen stand. Das Baufahrzeug war mit verschiedenen hochwertigen Spezialwerkzeugen beladen, die einen Gesamtwert im oberen fünfstelligen Betrag aufwiesen.





Die Einbrecher nahmen den Kastenwagen mit den geladenen Werkzeugen mit. Dazu öffneten sie mit brachialer Gewalt eine Schranke zu dem Firmengelände, um mit ihrer Beute das Areal verlassen zu können. Die Täter hinterließen am Fenster und der Schranke einen Gesamtschaden in Höhe von 2500 Euro.



Die KPI Weiden übernahm die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes unter der Rufnummer (0961)401-291. Insbesondere sollen sich Zeugen melden, denen bereits vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind.

