Einbruch in Textildiscounter in Hollfeld

Unbekannte richteten Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an - vor 19 Minuten

HOLLFELD - Auf Bargeld hatten es derzeit noch unbekannte Einbrecher am Wochenende in einem Textildiscounter in Hollfeld abgesehen. Allerdings verschwanden die Täter letztendlich ohne Beute. Das Fachkommissariat der Bayreuther Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach Erkenntnissen der Beamten gelangten die Unbekannten im Zeitraum von Samstag, 17.15 Uhr, bis Montag, gegen 8.30 Uhr, über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in einen Nebenraum des Bekleidungsgeschäfts in Hollfeld. In dem Gebäudekomplex in der Südstraße befindet sich unter anderem auch ein Getränkemarkt.

Auf der Suche nach einem Tresor richteten die Einbrecher in den Räumen einen Sachschaden von zirka 1000 Euro an. Ohne Bargeld ergriffen die Unbekannten dann die Flucht.

Zeugen, die in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bei dem Textildiscounter beziehungsweise Getränkemarkt in der Südstraße gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bayreuth unter Telefon (0921)506-0 in Verbindung zu setzen.

