Eine charmante Hommage an die Grüne Insel

„Dance Masters“ lieferten eine rasante Bühnenshow in Pegnitz - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Für Irland, seine Musik und Tänze begeistern sich auch hierzulande seit Langem die Menschen. Entsprechend voll, wenngleich nicht ausverkauft, war die Pegnitzer Christian-Sammet-Halle bei der diesjährigen „Irish Dance“-Show mit den „Dance Masters“ des Tournee-Veranstalters „Reset Production“.

Mit Herzblut zeigten die Tänzer bei der „Irish Dance“-Show in der Christian-Sammet-Halle ihre temporeichen Choreographien. © Hans von Draminski



Mit Herzblut zeigten die Tänzer bei der „Irish Dance"-Show in der Christian-Sammet-Halle ihre temporeichen Choreographien. Foto: Hans von Draminski



Vor allem um den Jahreswechsel sind Tanz- und Musical-Spektakel wie „Best of Irish Dance“ längst zur Dauereinrichtung geworden: Ensembles, bei denen sich der Anteil junger Nachwuchskräfte und ausgebuffter Profis des Unterhaltungsgeschäfts meist die Waage halten, werden quer durch die Republik und das angrenzende Ausland geschickt. Mit massenkompatiblen Produktionen, die zugkräftige Namen wie „Best of Queen“ oder „Massachusetts – das Bee Gees Musical“ tragen und zuverlässig für gut verkaufte Vorstellungen sorgen.

Den großen Tiefgang erwartet bei diesen, meist schnell gestrickten Spektakeln niemand. Hauptsache, auf der Bühne geht die Post ab – mit gutaussehenden jungen Menschen, die starke Stimmen haben und/oder toll tanzen können. Insofern ist „Best of Irish Dance“ gewiss keine Enttäuschung, denn die gezeigten Leistungen bewegen sich durchwegs auf Großstadt-Niveau und die Akteure auf der Bühne investieren spürbar Herzblut und Energie in ihre Choreografien. Dass man sich ausgiebig bei Michael Flatley und Co. bedient, dass die gezeigte „Riverdance“-Ästhetik sattsam bekannt ist, hindert den Funken nicht am Überspringen, denn die zelebrierten Klischees werden mit genug Witz und Selbstironie rübergebracht, so dass keine Langeweile aufkommt.

Überzeugten durch ihre Spielfreude und ihr Können: Mitglieder der „Dance Masters“, einer Mischung aus Nachwuchstalenten und Profis. © Hans von Draminski



Überzeugten durch ihre Spielfreude und ihr Können: Mitglieder der „Dance Masters", einer Mischung aus Nachwuchstalenten und Profis. Foto: Hans von Draminski



„All Irish“ ist die Truppe nicht, Engländer und Amerikaner verstärken den Kader. Immerhin ist mit Barry Tierney ein veritabler Gitarrenbarde von der Grünen Insel dabei, der das Publikum mit unverwüstlichen Folk-Klassikern wie dem „Wild Rover“ (der in unseren Breiten zum Schunkel-Schlager „An der Nordseeküste“ mutierte) mitzureißen versteht.

Der Charme und das Tempo dieser Show bleiben im Gedächtnis. Und haben wärmende Wirkung, wenn man nach zwei höchst unterhaltsamen Stunden in klirrkalter Winternacht den Heimweg antritt.

HANS VON DRAMINSKI