Eine Frau kämpft in Auerbach gegen fiese Keime

AUERBACH - „Vom Keller bis zum Dach in der Hygiene: alles top.“ Über dieses Lob freute sich Petra Frohnhöfer bei der letzten Zertifizierung der Auerbacher St.-Johannes-Klinik. Als Hygienefachkraft ist sie für diesen wichtigen Bereich zuständig.

Diesen Flyer hat Petra Frohnhöfer mit ihrem Hygiene-Team erarbeitet. Er soll jeden, der das Zimmer eines infektiösen Patienten in Auerbachs St.-Johannes-Klinik betritt, über hygienische Maßnahmen informieren. © Brigitte Grüner



Vor wenigen Wochen erst war zu lesen, dass in vielen stationären Einrichtungen in Deutschland qualifiziertes HygienePersonal fehlt. Dies sei ein wesentlicher Grund für Infektionen mit so genannten „Krankenhauskeimen“. Petra Frohnhöfer ist über solche Meldungen etwas überrascht. Sie treffe sich regelmäßig zum Austausch mit Kollegen anderer bayerischer Kliniken. „Alle mir bekannten Häuser haben Hygiene-Fachkräfte“, berichtet die Auerbacherin im Gespräch.

Sie könne sich nur vorstellen, dass Hygieniker fehlen. Für diese Fachrichtung der Medizin gebe es in Deutschland noch zu wenige Ausbildungsstätten. Die Krankenhäuser in Auerbach und Sulzbach-Rosenberg arbeiten seit längerem mit dem Hygiene-Institut Nürnberg unter der Leitung von Prof. Dr. Heinz-Michael Just zusammen. Just ist Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin. Dr. Ingo Johnscher betreut die beiden Krankenhäuser.

Für die täglichen Aufgaben rund um die Hygiene und den Kampf gegen Keime jeder Art ist in Auerbach Petra Frohnhöfer zuständig. Sie machte ihre Ausbildung am Theresienkrankenhaus in Nürnberg und war danach als OP-Schwester zunächst in Pegnitz und später in Sulzbach-Rosenberg beschäftigt. In Sulzbach absolvierte sie die Ausbildung zur Leitung einer Sterilgutversorgungsabteilung und war stellvertretende Leiterin der Sterilgutversorgung und Hygiene-Beauftragte im Operationssaal.

Auch das Reinigungspersonal wird von Petra Frohnhöfer (r.) beraten. Manche Keime lassen sich nur mit bestimmten Putzmitteln entfernen. © Brigitte Grüner



Für die Aufgaben einer HygieneFachkraft war sie daher schon sensibilisiert. Zusammen mit Kollegin Andrea Pfab machte die Auerbacherin ab 2010 ihre zweijährige Fachausbildung in Halle/Saale. Blockunterricht und Praktika in größeren Kliniken gehörten zur Fortbildung.

Austausch ist unerlässlich

Seit 2012 ist Frohnhöfer als Hygienefachkraft fest an der St.-Johannes-Klinik, betreut aber zusätzlich noch einige Aufgabengebiete in Sulzbach-Rosenberg. Mit ihrer Kollegin, die das St.-Anna-Krankenhaus Sulzbach betreut, erarbeitet sie im Team alle wichtigen Hygiene-Pläne und Maßnahmen, um eine Übertragung von Erregern – diese werden meist bei der Aufnahme der Patienten schon festgestellt – auf andere Patienten zu vermeiden. Auch regelmäßige Absprachen mit den Hygiene beauftragten Ärzten Thomas Rauner in Sulzbach und Roland Hofmann in Auerbach sind wichtig, ebenso wie ein regelmäßiger Austausch mit dem Gesundheitsamt.

Petra Frohnhöfer hat mehr mit den Mitarbeitern als mit den Patienten zu tun. Sie bietet regelmäßig Schulungen rund um Hygiene an. Geschult werden alle Mitarbeiter des Krankenhauses, die Ärzte, das Pflegepersonal, die Therapeuten, die Reinigungskräfte und das Küchenteam.

Alle diese Mitarbeiter wirken zusammen, um die gute Umsetzung der Hygiene-Vorgaben zu realisieren. Nur so sei eine gute Hygiene-Qualität im Haus umsetzbar, betont Petra Frohnhöfer. Als Hygiene-Fachkraft bekommt sie alle Befunde in Kopie. Wenn gefährliche und ansteckende Erreger diagnostiziert werden, wird sie sofort tätig. Für die notwendigen Isolierungsmaßnahmen hat das Hygiene-Team ein Formblatt erarbeitet, das an der Zimmertüre des Betroffenen angebracht wird. Darauf ist ersichtlich, welche Schutzmaßnahmen beim Betreten des Zimmers nötig sind und welches Reinigungsmittel verwendet werden soll. Die Anweisungen gelten selbstverständlich auch für Besucher.

In regelmäßigen Abständen kommen Patienten mit Noro- oder Grippeviren in die Klinik. Am meisten Respekt haben die Fachleute allerdings vor den so genannten multiresistenten Erregern. Diese lassen sich oft nicht mehr mit allen herkömmlichen Antibiotika behandeln. Die Fälle nehmen zu, da diese resistenten Erreger oft von Auslandsreisen mitgebracht oder über Lebensmittel aufgenommen werden. Bei gesunden Menschen bleibt das in der Regel meist völlig unbemerkt.

Erst, wenn diese Erreger sich an Stellen im Körper einnisten, wo sie eine Infektion auslösen, werden sie erkannt und können dann aber oft nur sehr schwer behandelt werden. Auch nehmen viele Menschen schon bei kleineren Infekten Antibiotika, oder sie nehmen diese Medikamente nicht so wie der Arzt verordnet hat, ein, so dass diese hochwirksamen Medikamente dann bei schwierigen Erregern nicht mehr anschlagen. Chefarzt Roland Hofmann spricht von der „Post-Antibiotika-Zeit“, eine Gefahr, die auch von der Weltgesundheitsorganisation immer wieder angesprochen wird. Hofmann weiß, wovon er spricht, hat er doch selbst eine Zusatzqualifikation als Hygiene beauftragter Arzt gemacht.

„Kurze Wege und ein ständiger Informationsfluss“ sind für die Krankenschwester und Hygiene-Fachkraft Frohnhöfer ein großer Vorteil, den gerade ein kleines Krankenhaus bietet. „Die Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten ist optimal“, betont sie. Jeder nehme die Hygiene ernst. Sie berät auf Wunsch auch Patienten und deren Angehörige. Für sie hat das Hygiene-Team auch einen Flyer mit wichtigen Tipps im Umgang mit ansteckenden Krankheiten erarbeitet.

