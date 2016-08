Eine herbe Niederlage für den ASV Pegnitz

Landesliga Nordost: Auswärtsspiel beim SC 04 Schwabach endet 0:3 — Gegner bei Pressschlag verletzt - vor 22 Minuten

PEGNITZ/SCHWABACH SC 04 SCHWABACH - PEGNITZ/SCHWABACH — Mit einer herben 0:3-Niederlage und einem Schwerverletzten bei den Gastgebern endete das Landesliga-Auswärtsspiel des ASV Pegnitz beim SC 04 Schwabach in Mittelfranken. Nach einer fragwürdigen Vorstellung der Schulstädter, bei der in 90 Minuten nur ein einziger Torschuss zu verzeichnen war, müssen sich die Gröger-Schützlinge erheblich steigern, um nicht nach hinten durchgereicht zu werden.

Landesliga Nordost

Gegen die Ballkünste des SC 04 Schwabach (weiß) hatte das Team des ASV Pegnitz (rot) bei der Landesliga-Begegnung das Nachsehen. © Foto: Robert Schmitt



Gegen die Ballkünste des SC 04 Schwabach (weiß) hatte das Team des ASV Pegnitz (rot) bei der Landesliga-Begegnung das Nachsehen. Foto: Foto: Robert Schmitt



SC 04 Schwabach – ASV Pegnitz 3:0 (3:0)— Das Spiel war durch. 3:0 führte der SC 04 Schwabach in der 85. Spielminute gegen den ASV Pegnitz. Hochverdient, denn die Heimelf hatte dominiert wie selten. So war Frust entstanden. Wie Simon Gräf in jener 85. Minute im Fallen auf das Leder drosch, dafür gibt es keine andere Erklärung. Der Schwabacher Verteidiger Baris Bulut hielt voll dagegen. Ein Pressschlag, der ungeheure Kräfte wirken ließ: Das Knacken war bis auf die Tribüne zu hören. Bulut wurde mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Schwabacher legten bei hochsommerlichen Temperaturen forsch los und drängten die Pegnitzer Gäste früh in die eigene Hälfte zurück. Nach elf Minuten gab es eine erstklassige Möglichkeit für die Hausherren. Ein weiter Ball über die Abwehrkette der Pegnitzer erreichte Kaya, der den Ball über Kausler, aber auch über das Tor hob. Der Spielaufbau lief gegen überforderte Pegnitzer reibungslos.

Carmine de Biasi und Selahattin Oktay zogen die Fäden. Florian Nisslein, Eleftherios Sadikis und Firat Kaya sorgten für Tempo und Gefahr in der Spitze. Kaya und Nisslein vergaben zunächst. Dann aber traf das Mitglied der türkischen Gehörlosen-Nationalmannschaft. In einer Phase, in der Pegnitz besser ins Spiel zu kommen schien, stand es plötzlich 1:0 für die Hausherren. Über links setzte sich Soldner gegen Mellinghoff durch, passte in den 16er und Firat Kaya (23.) netzte zum 1:0 ein (28.).

Mit einem Doppelschlag stellte Schwabacher noch vor der Pause die Zeichen auf Sieg. Carmine de Biasi und Selahattin Oktay foppten mit einem Doppelpass die Pegnitzer Abwehr. Oktay wurde freigespielt, umkurvte Keeper Kausler und schob zum 2:0 ein. (45.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war es erneut Firat Kaya nach Vorarbeit von Soldner, der in der 48. Minute den Endstand herstellte. Für Soldner waren die Pegnitzer Verteidiger rechts kein Hindernis. Er lieferte eine passgenaue Hereingabe, Kaya jagte das Leder aus zehn Metern in die Maschen (45.+2).

In der zweiten Halbzeit beschränkte sich Schwabach darauf, den Vorsprung zu halten. Der ASV Pegnitz brachte keinen konstruktiven Spielzug oder gar eine echte Möglichkeit zustande. Ein schwacher Auftritt der Truppe von Trainer Heiko Gröger, die unter anderen Vorzeichen an die Nördlinger Straße gereist war. Bis zum Samstag lag man nur zwei Punkte hinter den Schwabachern.

Der ASV Pegnitz erwartet nächsten Samstag um 16 Uhr zu Hause den Geheimfavoriten ATSV Erlangen.

ASV Pegnitz: Kausler, Pöllath, Schuster (46. Steger), Mellinghoff, Müller (79. Porsch), Frank, Gräf, Schraml, Wittmann, Eckert, Otto.

Tore: 1:0 Kaya (28.), 2:0 Oktay (45.), 3:0 Kaya (45.+2).

wn/stt