Eine Kirchweih als kleine Oase der Ruhe

Die Bartholomäuskirchweih ist etwas Besonderes: Ohne Musik und ohne Getöse, nur zum unterhalten - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Bartholomäuskirchweih, die stets am Marktsonntag im August stattfindet, hat etwas ganz Besonderes an sich. Nicht nur weil sie etwas abseits vom Jahrmarkt und von der ASV-Kirchweih eine Oase der Ruhe ist.

Dekan Gerhard Schoenauer (unter der Glocke) führte Interessierte persönlich auf den Turm der St. Bartholomäuskirche. Die Führung ist Teil der Bartholomäuskirchweih und gibt Einblicke in das mächtige Kirchengeläut und Ausblicke auf Pegnitz.



Die Bartholomäuskirchweih ist eine Kirchweih, an der man zusammenkommt, sich gut bewirten lässt und sich unterhält. Vor Zehn Jahren hat Dekan Gerhard Schoenauer mit dem Kirchenvorstand die Kirchweih in der jetzigen Form aus der Taufe gehoben, die gleichzeitig auch Gemeindefest ist.

Dass es bei der evangelischen Kirchweih ruhig zu geht, ist bewusst so gemacht. Keine Musik stört die Unterhaltung unter den Kirchweihgästen, es gibt kein Kirchweihbaum-Aufstellen und kein Getöse einer Kirchweihjugend. Das wäre auch rund um die Bartholomäuskirche fehl am Platz, wo gestern rund 50 Sitzgarnituren aufgestellt waren, um die Besucher aufzunehmen. Die bleiben nach dem Gottesdienst und lassen sich ein Mittagessen schmecken. Auch das Gemeindehaus war um die Mittagszeit herum, gut frequentiert. "Der Gottesdienst war so gut besucht, wie selten", freut sich Schoenauer.

400 Essen vorbereitet

Rund 50 Gemeindemitglieder sind nötig, um die Kirchweih zu stemmen. Für den Aufbau, für die Bewirtung und für den Abbau. Und nicht zuletzt, um die rund 400 Essen, die gestern serviert wurden, zuzubereiten. Im Cafe Bartl neben der Kirche waren Frauen schon früh damit beschäftigt, die Klöße zu formen. Acht Kloßtöpfe hat Schoenauer gezählt.

Zur Mittagszeit ist dann Hochbetrieb. In der kleinen Küche des Gemeinehauses wuseln teils bis zu neun Frauen, damit die Essensbestellungen schnell an den Mann und die Frau gebracht werden: Schweinebraten vom Metzger und Krenfleisch aus der Küche des Brigittenheims – alles zum kleinen Preis. Nachmittags kommen die Leute wieder. Dann gibt es das legendäre Spirtzgebäck von Renate Kaufenstein, auch schon seit vielen Jahren. Bis zu 300 Brandteigstücke – "den kann nicht jeder", sagt sie – wandern ins heiße Fett und danach auf die Teller der Gäste.

Fleißige Helferinnen bereiteten in der Küche des evangelischen Gemeindehauses das Mittagessen für die Kirchweih zu. © Klaus Trenz



Fleißige Helferinnen bereiteten in der Küche des evangelischen Gemeindehauses das Mittagessen für die Kirchweih zu.



Ein paar Meter weiter hat sich Christa Kopp aus Hainbronn eine ruhige Beschäftigung ausgesucht, sie verkauft Lutherfiguren aus Metall, Biergläser passend zum Lutherbier und schenkt Luthersprüche auf kleinen Faltblättchen her. Die Hainbronner Gemeindemitglieder sind vor zehn Jahren den Pegnitzer zur Seite gesprungen. "Seitdem machen wir das", sagt die 59-Jährige. So wie ihr Mann von den "Gmaahaushockern" aus Hainbronn. Alfons Kopp ist zusammen mit Rudolf Senger und Fritz Suttner dafür zuständig, dass niemand dursten muss. Natürlich hat man Luther-Bier im Ausschank. Was sonst.

Dekan Schoenauer hat wieder zwei Kirchturmbesteigungen anzubieten. Da geht es nicht nur um die Geschichte des Turms und der Glocken, sondern um Geschichten rund um den Turm und um ein paar Anekdoten. Der Bastelkreis ist ebenfalls mit von der Partie und trägt seinen Teil für den Erlös des Fests bei. "Dieser", so erklärt Schoenauer, "kommt immer dort zum Einsatz, wo es gerade nötig ist." In diesem Jahr für den Erhalt der Kirche.

KLAUS TRENZ