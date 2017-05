"Eine Mordsgaudi" beim Kegeln in Pegnitz

Besuch bei der Stadtmeisterschaft im Kegeln - vor 45 Minuten

PEGNITZ - Die Pegnitzer haben ihren Spaß an der Stadtmeisterschaft im Kegeln. 260 Teilnehmer zählte der Spartenleiter der Sportkegler des ASV, Tobias Strobel. In etwa so viele wie die Jahre zuvor auch, seit 17 Jahren. Und wieder keimt bei ihm die Hoffnung, dass mal einer beim Kegeln bleibt und zu den Sportkeglern dazu stößt. Auch wenn das Sportkegeln eine andere Hausnummer ist, als das Hobby- oder so genannte Wirtshauskegeln. "Das ist ein Sport wie jeder andere", sagt Strobel mit dem feinen Unterschied, dass hinsichtlich des Alters nach oben keine Grenzen gesetzt sind.

„Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Gaudi ist“: Rudi Stopfer war das erste mal mit dabei bei der Stadtmeisterschaft im Kegeln. Foto: Klaus Trenz



"Sie werden morgen Muskeln spüren, die Sie vorher nicht kannten", sagt der 19-jährige Sportkegler Sebastian Prösl etwas verschmitzt zu dem stellvertretenden Leiter der Realschule Pegnitz, Rudi Stopfer. Der hat gerade – so etwa in der Mitte der Stadtmeisterschaft – seine 25 Schub "in die Vollen" und 25 Schub im Abräumen gerade hinter sich. Als blutiger Anfänger und als Teil einer Realschulmannschaft mit Schulleiter Christoph Kasseckert und den Elternbeiräten Manfred Igl und Erich Lachnitt hat er 118 Holz (Punkte) geschafft, wirkt zufrieden, ist aber leicht verschwitzt. "Ich bin froh, dass ich die Kugel nach hinten zu den Kegeln gebracht habe", sagt Stopfer selbstironisch: "Das ist eine Mordsgaudi, ich habe das Kegeln echt unterschätzt." Kollege Kasseckert schwört, vorher erst einmal zur Kegelkugel gegriffen zu haben. Bei der Auerbacher Kegel-Stadtmeisterschaft. Was das Ergebnis nicht widerspiegelt. 184 Holz trägt Werner Prösl, der zusammen mit seinem Sohn Sebastian an diesem Tag die Hobbykegler betreut, für Kasseckert in die Liste ein. Das ist zu diesem Zeitpunkt ein sechster Platz in der Einzelwertung, was ihm den Respekt von Prösl einbringt.

Der Führende nach neun Kegeltagen hat 205 Holz. "Das ist nicht schlecht und kommt dem Ergebnis, welches ein Sportkegler erreichen sollte, schon nahe", sagt Werner Prösl. Kasseckert ist gespannt, was das Mannschaftsergebnis hergibt. Weil seine Mitstreiter beide auf um die 120 Holz kommen, wird die Realschulmannschaft mit rund 540 Holz wohl im letzten Drittel des Klassements landen. Was aber auch keine Rolle spielt: Die halbe Stunde Kegeln war für das Team mal ganz was anderes, spannend dazu und gesund bewegt hat man sich auch noch.

Vor der Realschulmannschaft hat Stadtrat Jürgen Prinzewoski die Kugel rollen lassen und ist leicht aus der Puste: "Wir sind als SPD-Mannschaft immer dabei bei der Stadtmeisterschaft — das ist Tradition." Dabei geht es ihm nicht unbedingt um das gute Ergebnis. "Der sportliche Ehrgeiz ist bei den meisten vorhanden, aber der Spaß steht hier doch im Vordergrund", sagt Prinzewoski. Da gibt es aber noch eine andere Motivation für die Teilnahme: Man will die ASV-Kegler, die die Stadtmeisterschaft ausrichten, unterstützen. Und weil Prinzewoski das jedes Jahr tut und am nächsten Tag auch spürt, weiß er: "Das ist kein Larifari-Sport."

Dieser Wurf räumte zwar nicht alle neun Kegel ab, doch generell waren bei den Hobbykeglern der Stadtmeisterschaft einige Talente dabei. Foto: Klaus Trenz



Letzteres könnte auch Tobias Strobel gesagt haben: "Bei einer Hobbygruppe geht es um die Geselligkeit, bei uns geht es um die Leistung." Was jetzt nicht heißen soll, dass es bei den Sportkeglern nicht gesellig wäre. Aber immerhin spielt die gemischte Mannschaft auf Kreis- und Männer- sowie Frauenmannschaft auf Bezirksebene in Oberfranken. Da geht es um Punkte, um Platzierungen, um Klassenverbleib und im besten Fall um einen Aufstieg. Wie in jeder anderen Sportart auch.

Und man braucht Geduld und auch eine gewisse Ausdauer. 120 Schub machen Sportkegler bei einem Wettkampf im direkten Vergleich mit dem Gegner. Also mehr als doppelt so viel wie der Hobbykegler bei der Stadtmeisterschaft. Durchschnittlich sieben Holz sollte ein Sportkegler im Schnitt spielen. Bei neun Kegeln hört sich das nicht unbedingt nach viel an, aber: Es gibt nicht nur den Wurf auf die Vollen, wo alle Kegeln gezählt werden, die fallen und beim nächsten Wurf wieder neun auf der Bahn stehen, sondern eben auch das Abräumen. Dabei werden die Kegel wieder aufgerichtet, die nicht gefallen sind und man muss sich unter Umständen mit zwei weit auseinander stehenden Kegel herumärgern. Oder einfach gut zielen.

Sportart der Präzision

Nicht umsonst gilt das Sportkegeln als Präzisionssportart, die trainiert werden muss. Ein Mal in der Woche tun das die 22 ASV-Kegler. Jeden Mittwoch um 18 Uhr wird auf der Kegelbahn des ASV-Sportheims die Präzision geübt. Zwei Monate im Sommer, wenn der Ligabetrieb ruht, macht man allerdings Pause und lässt die Kegel stehen.

"Auch wenn man in die anderen Vereine schaut, stellt man fest, dass das Interesse am Kegeln immer weiter zurückgeht", bedauert Strobel, der als 32-Jähriger zu den jungen Keglern gehört. Vor allem die Jugend habe offenbar keine Ambitionen. "Der Fokus der Jugend liegt bei anderen Sportarten", so Strobl. Nichtsdestotrotz wird man auch nächstes Jahr wieder eine Stadtmeisterschaft ausrichten. Nur am Rande mit der Hoffnung, dass sich dadurch Sportkegler finden lassen. "Wir wollen das Kulturelle am Laufen halten", sagt Strobel, "das ist unser Hauptinteresse an der Stadtmeisterschaft."

Sie ist nicht die einzige Möglichkeit, mal auszuprobieren, was so dran ist am Kegeln. Zu den Trainingszeiten sei jeder, der daran Interesse hat, willkommen, betont Strobel. Und zwar ohne Verpflichtung. Die ausgebildeten Trainer werden Interessenten gerne in die Geheimnisse des Sportkegelns einweihen. Mitbringen muss man dazu nicht viel. "Alles was man dazu braucht ist eine Sporthose, ein T-Shirt und Turnschuhe und schon kann man bei uns Kegeln."

Am Samstag, 19. Mai — wenn der Muskelkater bei den Hobbykeglern längst auskuriert ist — kürt der ASV Pegnitz die Stadtmeister im Kegeln und ehrt die Besten der Altersklassen. Die Siegerehrung findet um 19.30 Uhr im ASV-Sportheim statt.

KLAUS TRENZ