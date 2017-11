Eine Mülltonne war in Grafenwöhr das "Tatwerkzeug"

Unbekannter zerstört Eingangstür der Stadtwerke mit Entsorgungsbehältnis - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

GRAFENWÖHR/AUERBACH - Mit einer blauen Papierabfalltonne hat ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür zum Bürogebäude der Stadtwerke Grafenwöhr zerstört.

Im Tatzeitraum vom Mittwoch, 29. November, 18 Uhr, bis Donnerstag, 30. November, 6.55 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter, die Tür in der Pechhofer Straße 18, mittels einer blauen Papierabfalltonne kaputt gemacht.

Der Täter nahm dazu die von den Nachbarn zur Papierabfallsammlung herausgestellte Tonne und schob diese etwa 30 Meter bis zum Eingangsbereich des Bürogebäudes. Anschließend entleerte er den Papiermüll auf dem Vorhof und stieß mit der Tonne mehrmals gegen die beiden Glastüren, so dass diese zu Bruch gingen.

Mitarbeiter der Stadtwerke Grafenwöhr entdeckten den Schaden zum Arbeitsbeginn am Donnerstag in den Morgenstunden. Der verursachte Schaden an den doppelverglasten Türen lag im vierstelligen Bereich. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf die Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eschenbach unter der Telefonnummer (09645) 92040 zu melden.

