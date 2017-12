Eine Stunde kostenlos Parken am Klinikum?

BAYREUTH - Stundenlang beschäftigte sich der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung mit dem Bayreuther Klinikum, zunächst nichtöffentlich vor allem über generelle Probleme, und dann über die Frage, wie lange dort künftig kostenlos geparkt werden darf. Bei zwei Gegenstimmen plädierte das Gremium schließlich für den Kompromiss, den Verbandsgremien eine Stunde Kostenfreiheit vorzuschlagen.

Das Klinikum in Bayreuth muss hohe Summen in seine Parkplätze investieren. Foto: Daniel Karmann/dpa



Dass die ohnehin knappen Parkflächen am Klinikum künftig bewirtschaftet und somit kostenpflichtig werden, steht fest. Über die Frage, wie lang dort kulanterweise weiterhin kostenlos geparkt werden darf, gehen die Meinungen jedoch weit auseinander. Der Klinikum-Aufsichtsrat plädiert auf 30 Minuten, Kreisrat Karl Lappe (WG) forderte per Antrag vier Stunden als Entgegenkommen für die Landbevölkerung, die bei Besuchen auf das Auto angewiesen ist. Im Kreisausschuss ist er damit schon gescheitert und als das jetzt auch im Kreistag drohte, reduzierte er seine Forderung auf ein bis eineinhalb Stunden.

Damit begab er sich auf eine Linie mit dem SPD-Fraktionsführer Stephan Unglaub, der zusätzlich eine komplette Kostenfreiheit für die Kinderklinik und die Palliativstation verlangte, mit Hans Hümmer (FWG), der an eine generelle Ablehnung vor sieben Jahren erinnerte, aber auch eine veränderte wirtschaftliche Lage konstatierte und selbst mit dem CSU-Sprecher Günter Dörfler, der sich, anders als früher, nunmehr auch mit einer Stunde anfreunden konnte. Dr. Hermann Hiery (FDP) brachte es auf den Punkt: "Wenn wir auf der einen Seite ein seniorenpolitisches Konzept verabschieden und auf der anderen Seite jemandem mit einem Rollator zumuten wollen, in einer halben Stunde im Klinikum etwas zu erledigen, dann ist das Unfug."

Weisung oder nur Empfehlung?

Schließlich wurde nach einer Anfrage von Lissy Weigel darüber debattiert, ob der Kreistag überhaupt weisungsbefugt sei oder nur Empfehlungen abgeben könne. Als Landrat Hermann Hübner (CSU) daraufhin erklärte, dass er als Verbandsvorsitzender im Aufsichtsrat ungeachtet des Kreistagsbeschlusses weiter auf maximal 30 Minuten Kostenfreiheit plädieren werde, handelte er sich prompt einen Rüffel von Hartmut Koschyk (CSU) ein: "Es geht nicht, dass der Landrat dort eine andere Meinung vertritt als sein Kreistag. Wir müssen geschlossen auftreten." Unterstützt wurde er dabei von Edmund Pirkelmann (FWG), in Doppelfunktion ebenfalls Klinikum-Verbandsrat.

Kreis-Verwaltungsdirektor Daniel Frieß warnte davor, das "scharfe Schwert" eines Weisungsbeschlusses zu ziehen, was in den zurückliegenden Jahrzehnten überhaupt erst ein einziges Mal geschehen sei. Hartmut Koschyk war ähnlicher Meinung. Er war sicher, dass die Bayreuther Stadträte ebenfalls bürgerfreundlich entscheiden würden und so eventuell der Kompromiss mit einer Stunden kostenlosem Parken durchzusetzen sei.

Bei zwei Gegenstimmen wurde denn auch so entschieden. Was die Kostenfreiheit für bestimmte Stationen angeht, sollen individuelle Ausnahmen den Vorzug erhalten vor generellen Befreiungen. Das gebiete schon allein die Frage der Kontrolle, scheide doch nach Ansicht von Landrat Hübner die von Ludwig Bäuerlein (CSU) empfohlene Schrankenlösung bei nicht weniger als 24 Zufahrtsmöglichkeiten aus. Auch die generelle kostenlose Parkmöglichkeit für das Personal soll auf den Prüfstand, weil Bedienstete in anderen Bayreuther Betrieben sich ebenfalls eigenverantwortlich um Parkmöglichkeiten kümmern müssten.

RICHARD REINL