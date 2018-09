Eine tragende Säule der Pottensteiner Verwaltung

Andreas Berner wurde von Bürgermeister Stefan Frühbeißer für seine 25-jährige Tätigkeit ausgezeichnet - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - "Andreas Berner von der Stadtverwaltung Pottenstein ist eine tragende Säule der sehr guten Verwaltung und der Stadt Pottenstein." Dies sagte Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) während einer kleinen Feierstunde im kleinen Sitzungssaal, als er den IT-Experten der Stadtverwaltung mit einer Urkunde und einem Geschenkkorb für seine 25-jährige Tätigkeit bei der Stadt Pottenstein ehren konnte. Für den Betriebsrat gratulierte Personalratsvorsitzender Alois Stiefler.

Das Bild zeigt v.l. Personalratsvorsitzenden Alois Stiefler, Andreas Berner und Bürgermeister Stefan Frühbeißer. © Foto: Thomas Weichert



Das Bild zeigt v.l. Personalratsvorsitzenden Alois Stiefler, Andreas Berner und Bürgermeister Stefan Frühbeißer. Foto: Foto: Thomas Weichert



Am 1. September 1993 begann Andreas Berner seine Ausbildung als Verwaltungsangestellter in der Stadtverwaltung und wurde anschließend als Angestellter in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen.

Im Laufe der Jahre bildete sich Berner als Systembetreuer weiter und legte 2003 die Prüfung als Fachkraft für Informationstechnik Verwaltung ab. Seit 2006 ist Berner Verwaltungsinformationswirt und war zudem viele Jahre im Personalrat tätig. Im Laufe seiner Tätigkeit bei der Stadt Pottenstein wickelte Berner mit großem Sachverstand viele Großprojekte, wie die Regelung der Wasserversorgung, den Bau der Kläranlage oder die Sanierung der Schule maßgeblich mit ab und war auch für zahlreiche Großveranstaltungen an der Erlebnismeile oder an Dreikönig immer ein kompetenter Planer und Ansprechpartner. Die nächste große Herausforderung für Berner ist die Vorbereitung zum Breitbandausbau.

Selbstmord entdeckt

Das schlimmste Erlebnis für Berner während seiner gesamten Dienstzeit war die Entdeckung eines Selbstmords am Teufelshöhlenparkplatz vor zwölf Jahren.

Morgens um acht Uhr sollte sich Berner an der Teufelshöhle mit dem Mitarbeiter einer Beleuchtungsfirma treffen. Als Berner ankam, stand ein einziges Auto auf dem gesamten Parkplatz und Berner dachte, dass dies der Firmenvertreter sei. Als sich der Mann im Auto nicht rührte, machte er eine schreckliche Entdeckung: Im Wagen fand er einen Mann, der sich erschossen hatte.

THOMAS WEICHERT