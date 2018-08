Eine "vorbildliche Kerwa" beim ASV Pegnitz

Veranstalter sind vollauf zufrieden mit Verlauf — Polizei: "Alle Auflagen wurden erfüllt" — Das Niveau halten - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die diesjährige ASV-Kerwa ist Vergangenheit, Zeit für ein kurzes Fazit der Veranstalter.

Fleißig auch nach dem Fest: Helfer Georg Haberberger beim Abbau des Kerwazelts. © Ralf Münch



Fleißig auch nach dem Fest: Helfer Georg Haberberger beim Abbau des Kerwazelts. Foto: Ralf Münch



Roland Kral vom ASV Pegnitz ist einer der Planer der traditionellen Kerwa: "Wir machen das im 29. Jahr. Die Dinge sind für uns keine Unbekannten mehr. Zum zweiten Mal in Folge haben wir jetzt unsere After-Work-Party am Donnerstag. Die war genauso gut besucht wie im vergangenen Jahr, die Leute sind also nicht nur aus Neugierde hingegangen", resümiert Kral. Den Seniorenabend auf den Mittwoch zu legen und am Donnerstag mit einer After-Work-Party etwas für die jüngeren Kirchweihgänger zu bieten, habe sich somit bewährt.

Bilderstrecke zum Thema Kirchweih-Umzug in Pegnitz: Kräftige Rösser und starke Männer Die belgischen Kaltblüter Rico und Rocky zogen den Kirchweihbaum durch den Ort - Kraft haben die Pferde, jedes von ihnen wiegt rund 950 Kilogramm. Dass sie Muskeln haben, mussten nach dem Festzug allerdings auch rund 20 junge Männer beweisen, die den Baum aufstellen sollten. Am Ende gewannen sie den doch recht "zähen Kampf" und der Kirchweihbaum stand sicher und fest. Noch bis zum Montag feiern die Pegnitzer ihre Kirchweih ausgelassen.



Es sei alles "sehr gut" gelaufen, bis auf "einige kleine Stellschrauben", an denen man noch drehen müsse, erklärt Kral. Eine dieser Stellschrauben: "Es werden nicht mehr Leute, die mitarbeiten. Man muss dann immer wieder auf die alten Haudegen zurückgreifen, die sich zwar schon vor Jahren zurückgezogen haben, aber dann trotzdem stundenweise beim Fest mitarbeiten." Dass das Aufstellen des Kerwa-Baums länger gedauert hat, sieht Kral nicht so eng: "Wir haben mitgestoppt, es waren nur drei Minuten – obwohl das in diesem Jahr nur Junge waren und im vergangenen Jahr die alten Hasen den Baum aufgestellt haben." Nichts, was ein wenig Training nicht lösen könne. In der Kerwa-Woche sei das Zelt jeden Tag gut gefüllt gewesen, trotz der Hitze. Genaue Zahlen habe man noch nicht, aber nach Gefühl sei alles wie im Vorjahr, sagt Kral: "Wir können auch gar nicht mehr wachsen, sondern versuchen, das Niveau zu halten – das ist schwierig genug."

Nur eine Pöbelei

Zufrieden ist auch die Polizei. Roman Markert von der Polizei Pegnitz spricht von einer "vorbildlichen" Kerwa. Nur einmal hätte es eine Pöbelei gegeben. Als die Polizei aber eintraf, hätte sich die Situation bereits beruhigt gehabt, so dass die Beamten nicht eingreifen mussten. "Die Veranstalter haben alle Auflagen erfüllt", sagt Markert. Ihm sei kein Fall von Trunkenheit am Steuer im Zusammenhang mit der ASV-Kerwa bekannt.

Die Integrierte Leitstelle Bayreuth spricht davon, dass es in der Zeit der ASV-Kerwa nicht zu mehr Einsätzen gekommen sei, lediglich ein Sturz war auf der Kerwa zu verzeichnen.

WOLFGANG KARL