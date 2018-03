Mit Rittern, die auf eine Ausstellung im Fränkische Schweiz-Museum zum 30-jährigen Krieg hinweisen, kulinarischen Genüssen, zubereitet von der Hotelfachschule Pegnitz und neuen Angeboten für den Aktiv-Urlaub wirbt die Fränkische Schweiz bei der Freizeitmesse in Nürnberg. Das Gebiet rund um den Ochsenkopf lockt mit dem "essbaren Fichtelgebirge", Markgräfin Wilhelmine und dem Oldtimermuseum in Fichtelgberg. Als Ehrengast an den Ständen konnte Landrat Hermann Hübner die Landtags-Präsidentin Barbara Stamm begrüßen.

In den Wochen nach der Schließung der Eisenerz-Zeche "Kleiner Johannes" Ende 1967 stieg in Pegnitz die Arbeitslosenquote auf über 16 Prozent. Als auch noch die Hoffnung auf eine Neuansiedlung des Wellpappenwerks Ströbel aus Ranna in letzter Minute wie eine Seifenblase platzte, war die Geduld der Kumpel zu Ende. In einem langen Protestzug marschierten sie unter Trommelwirbeln und mit großen Transparenten von der Zeche zum Marktplatz, zu einer der eindrucksvollsten Demonstrationen, die Pegnitz je erlebt hat. Neben 3000 Bürgern versprachen auch Politiker aus allen Lagern Unterstützung bei der Forderung nach sicheren Arbeitsplätzen.