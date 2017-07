Einige Auerbacher feiern trotz des Regens

AUERBACH - Ein paar Stunden hatten der Stadtverband und die am Bürgerfest beteiligten Vereine am Samstag Glück. Gegen 22 Uhr begann dann doch ein beständiger Nieselregen. Unter Regenschirmen feierten viele Besucher weiter; schließlich ist Bürgerfest nur alle zwei Jahre.

Diese Kinder zeigten den Erwachsenen, was es heißt, gute Auerbacher Bürgerfest-Stimmung zu haben. Foto: Brigitte Grüner



Das Bürgerfest steht für Stimmung, Musik und die Chance, alte Bekannte zu treffen. So auch am Samstagabend. Viele Auerbacher, die inzwischen in Bayreuth, Erlangen, München oder sogar im Schwarzwald wohnen, waren gekommen, um zu feiern oder beim Fest zu helfen. Die Menschenmassen mancher Jahre mit gutem Sommerwetter wurden am Samstag allerdings nicht erreicht.

Auch für die jüngsten Gäste war etwas geboten. Besonders die Kinder stoppten spätestens beim Karussell und auch das "Kunnerla" war laufend belegt, bot es doch Sitzplätze mit einem Dach über dem Kopf. Etwas abseits trabten die Ponys des Reitclubs.

In diesem Jahr standen drei Autos Seite an Seite an der Einfahrt zum Unteren Markt, um die Festmeile abzusichern. Ehrenamtliche des ASB waren ebenso unterwegs wie Fußstreifen der Polizei. Die dicken grauen Wolken ließen die Gäste wohl zunächst noch zögern, denn erst nach 20 Uhr füllte sich die Innenstadt allmählich. Viel war los am Marktplatz, wo die Speckbachtaler einige Besucher sogar auf die Bierbänke lockten.

Zum Bieranstich hatte die Knabenkapelle auf der großen Bühne hinter dem Rathaus aufgespielt. Im Schlosshof lauschte das Publikum "Seven BR". Wenige nutzten die Tanzfläche vor der "Alten Münze". Auch die Band "Attic Unleased" am Unteren Markt war gut drauf, spielte aber ihre Songs trotzdem vor vielen leeren Bänken. Wer Platz genommen hatte, gab immer wieder Beifall für die Band aus dem Forchheimer Raum, die erstmals beim Auerbacher Bürgerfest dabei war.

Stadtverbandschef Eugen Eckert war am späten Samstagabend zufrieden, dass trotz der Wetterprognosen so viele Leute unterwegs waren. Da der Wetterbericht zum Ausklang des Bürgerfests einen trockenen Sonntag angekündigt hatte, werde man mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Verlängerung am Montag verzichten, meinte er zuversichtlich.

