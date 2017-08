Einmal schaute nur sein Kopf aus der Lawine

AUERBACH - An seinem 80. Geburtstag sprach der Auerbacher Spengler-und Installateurmeister Franz Heringklee auch über sein intensiv ausgeübtes Hobby Bergsteigen in der Alpenregion im In- und Ausland. Grund genug, wegen der Gipfelstürme (über 100 Dreitausender und einige Viertausender) nachzufragen.

Franz Heringklee mit einigen seiner vielen Karten. Mit ihrer Hilfe plante er die Bergtouren. Der Auerbacher Spenglermeister überstand die Ausflüge in die Alpen ohne Kletterunfall. Einmals musste er sich jedoch aus einer Lawine befreien. Foto: Sabine Rühl



Vor diesem Pressetermin holte Franz Heringklee zusammen mit Frau Inge die im Keller aufbewahrten unzähligen Dias und Schachteln mit zum Teil mit Tesafilm geklebten Orientierungskarten über die bestiegenen Berge aus der Versenkung. Es kam zudem ein Stapel von Hüttenwirten abgestempelten Ansichtskarten zum Vorschein. Diese dienten als Bestätigung der verschiedenen Bergtouren.

Das Zahlengedächtnis des Auerbachers ist phänomenal — er schüttelt die Höhe der bezwungenen Berge und Berghütten nur so aus dem Ärmel. Jahrzehntelang war Heringklee Wanderführer bei den NaturFreunden in Auerbach und zuvor schon Mitglied bei den Naturfreunden Erlangen.

Beim Bau der Flembachhütte in Steinamwasser half der Auerbacher aktiv mit. Der Einstieg in die vielen Aufstiege begann für Heringklee 1959 auf der Zugspitze. Es folgten 1960 die Alpspitze und 1963 der Watzmann. Freunde und Bekannte, häufig Sohn Franz, begleiteten den ambitionierten Auerbacher auf seinen Touren.

Auf die Frage, ob er denn nie Höhenangst verspürte, schüttelt der Auerbacher den Kopf. "Weil ich Spenglermeister bin, habe ich mich zu einem Drittel der Zeit auf Dächern und Kirchtürmen bewegt", erklärt er. In der heutigen Zeit schreibe die Berufsgenossenschaft ein Gerüst vor, früher liefen die Arbeiten ohne ein solches in luftiger Höhe ab. Die Ausrüstung beschreibt Heringklee mit Hanfseilen (später aus Nylon und Perlon), Metall-Steigeisen mit zwölf Zinken, Eispickel, Schutzbrille, Schweißbrille, feste Schuhe mit Sohlen, die sich nicht durchbiegen, Wechselwäsche und Unterwäsche, Plastiktüte, Hüttenschlafsack, Hüttenschuhe (Socken mit Ledersohle) und 40 bis 50 Meter Seil. Das alles muss in den Rucksack passen.

Franz Heringklee war stolz, wenn er das Gipfelkreuz erreicht hatte. Foto: Repro: Sabine Rühl



In der Gruppe brauche man gute Leute, die die Technik mit den Sicherungsknoten beherrschen. Geduld und Ausdauer seien bei Bergtouren ebenso wichtig. Am Matterhorn war im September 1986 Sohn Franz mit dabei. Auf der Hörnlehütte teilten sie sich den Schlafraum mit 25 Japanern.

Unter anderem genoss der Auerbacher am Mont Blanc den Monterosagipfel (4634 Meter) und die Tuforspitze in den Walliser Alpen. Die Anfahrt nach Zermatt betrug allein schon 800 Kilometer. Der Naturfreundeverein hatte die Anerkennung vom Alpenverein als aktive Berggeher. Damit war eine Übernachtungs- und Getränke-Garantie gekoppelt. Übernachtet wurde auf dem Fußboden mit dem Rucksack als Kopfkissen.

Großes Matratzenlager

Manchmal nächtigten 25 Leute am Matratzenlager in einer Reihe; im Notfall wurden drei Leute anstelle von zwei auf die Matratze gezwängt. Franz Heringklee erinnert sich auch an früher, als man auf den Hütten seinen Rucksack mit der Brotzeit und eigenen Getränken auspacken durfte.

In den 60iger Jahren mixte der Hüttenwirt das sogenannte "Skiwasser" aus einem halben Liter aufgetauten Schnee und einem Stamperl Sirup. Später wurden dann von drei Hütten Träger aus dem Ort angeheuert, um diese vom Tal aus mit Getränken und Essen zu versorgen. Die 20 Liter Weinballons mussten auf Holzkraxen zu den Hütten geschleppt werden. Eine andere Hütte bekommt die Proviantlieferung mit einem Riesensack per Hubschrauber geliefert. Der Hüttenwirt packt in den geleerten Riesensack gleich den Müll retour.

Heringklee gibt zu, dass es ihn stets mit Stolz erfüllt hat, beim Gipfelkreuz angelangt zu sein. Nach dem Abstieg fand auf der Hütte eine kleinere Feier mit Obstlergenuss statt. In den Stubaier Alpen entlockte ihm eine Inschrift auf einer Tafel ein Lächeln. Diese lautete: "Die Männer am Berg — die Frauen im Tal. Am Berg droben herrscht Frieden und im Tal is a Qual." Diese Tafel war später aber wieder verschwunden. Heringklee ist schon lange Mitglied im Deutschen Alpenverein und fertigte auf Wunsch einer Auerbacher Gruppe der Sektion Karlsbad ein Gedenkkreuz an, das in 2360 Metern Höhe im Jahr 2000 installiert wurde.

Der Auerbacher betont noch, dass seine Touren ins Gebirge meistens vier Tage in Anspruch nahmen. Meistens im August bis Mitte September, denn im Hochgebirge gebe es wenig Gewitter. Die hochgelegenen Berghütten haben zum Beispiel ab Mitte Juni bis Mitte/Ende September geöffnet. Kletterunfälle hatte der Auerbacher während all der Jahre nicht. Lediglich am Großvenediger wurde er Ende September einmal von einem Wintereinbruch überrascht.

Nach zweitägigem Dauerschneefall gab es einen Lawinenabgang und Franz Heringklee schaute nur noch mit dem Kopf aus der Lawine heraus. Am Seil gesichert konnte er sich jedoch wieder aus der misslichen Lage befreien. "In meiner Altersgruppe finde ich für Bergtouren keine Begleiter mehr in meinem Umfeld.

Skiurlaub im Stubaital

Aber der Skiurlaub in den Weihnachts- oder Faschingsferien im Stubaital mit der Familie macht mir viel Spaß. Und ich bin stolz, dass meine sieben Enkel alle schon sichere Skifahrer sind. Als 80-Jähriger habe ich nun viele Vergünstigungen, fahre kostenlos Seilbahn und brauche keinen Skipass." Immer mehr neue Skigebiete in den Alpen zu erschließen, hält Franz Heringklee für nicht so gut: "Die vorhandenen reichen aus."

