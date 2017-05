Einzelhändler aus Pegnitz sorgen sich um Einnahmen

PEGNITZ - Deutlich weniger Kunden und finanzielle Einbußen für die fast 70 Geschäfte und Dienstleister in der Hauptstraße fürchtet Christina Wellhöfer während der geplanten Sperrung der Innenstadtzufahrt in den Sommerferien. Die Sprecherin des Arbeitskreises "Unser Pegnitz" e.V. hat darum eine Unterschriftenaktion angestoßen.

Die Hauptstraße in Pegnitz. © Archiv/Klaus Trenz



Frau Wellhöfer, was wollen Sie mit der Unterschriftenaktion erreichen?

Christina Wellhöfer: Dass es während der geplanten Vollsperrung der B 2 in den Sommerferien eine direkte Zufahrtsmöglichkeit von der Schloß- in die Hauptstraße gibt, man während der Bauphase also dort links abbiegen darf. Außerdem sollte es das geplante Links-Abbiege-Verbot in die Badstraße nicht geben. Denn sonst könnte man die Innenstadt über sechs Wochen von Ost und West aus nicht erreichen. Und da sind sich alle im Arbeitskreis einig, dass wir das so nicht stehen lassen können.

Was sind konkret Ihre Befürchtungen?

Wellhöfer: Dass viele Menschen den Weg außen herum nicht nehmen und sich zumindest kurzfristig anders orientieren. Auch wenn sie vielleicht andernorts nicht die gleichen Produkte kriegen. Außerdem könnte die geplante Verkehrsführung viele Touristen abschrecken, überhaupt den Weg in die Innenstadt zu nehmen.

Wie viele Ihrer Kunden kommen denn mit dem Auto zu Ihnen?

Wellhöfer: Vor allem unter der Woche sind das schon wirklich viele. Man ist mit seinen Terminen bestückt, alles muss schnell, schnell gehen. Denken Sie zum Beispiel an Eltern mit ihren Kindern. Klar, gibt es auch Kunden, die außerhalb parken, und in die Stadt laufen, aber die Mehrheit ist das nicht.

Christina Wellhöfer © Foto: Löffler



Was war Ihre erste Reaktion, als Sie von der geplanten Vollsperrung und Verkehrsführung in dieser Zeit gehört haben?

Wellhöfer: Die sechs Wochen waren schon ein Schock. Vorher war mal von zwei Wochen die Rede gewesen, aber jetzt kamen ja neben der Decken- und Kanalsanierung auch noch die neue Bushaltestelle und der Radweg dazu. Es ist klar, dass man in jeder Bauphase mit Einschränkungen leben muss, aber man kann auch das Beste daraus machen und einen guten Kompromiss finden.

Und wie könnte der aussehen?

Wellhöfer: Das wollen wir jetzt in einem Treffen mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth, dem Bauamt Pegnitz und Bürgermeister Uwe Raab erörtern. Die beiden letzten Stellen haben uns bereits ihre Unterstützung signalisiert, dass wir unsere Bedenken noch mal beim Staatlichen Bauamt vortragen dürfen. In der Zwischenzeit haben wir weitere Ideen von Geschäftsleuten zu anderen möglichen Umleitungen gesammelt. Im Kern geht es dabei darum, dass zwei Routen ausgewiesen werden könnten: eine für alle, die in die Innenstadt wollen, und eine für alle, die weiter in Richtung Bayreuth fahren wollen. Ich bin guten Mutes, dass wir gemeinsam eine gute Lösung finden.

Interview: ASTRID LÖFFLER