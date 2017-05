Einzelne Klagen über Zustand des Buchauer Friedwaldes

BUCHAU - Es ist die etwas andere Art der Bestattung, abseits vom normalen Friedhofsgeschehen — der Friedwald. In Buchau gibt es seit einiger Zeit unterhalb der Kirche einen solchen. Die Nachfrage ist groß. Aber auch das Entsetzen einiger Spaziergänger, die in den vergangenen Tagen vorbei gekommen sind. Sie halten den Zustand der Anlage für nicht vertretbar, wandten sich an die Zeitung.

Der auf normalen Friedhöfen erlaubte Grabschmuck gilt im Buchauer Friedwald als per Satzung unerlaubte Zierde. Diese wird entfernt. Foto: Ralf Münch



Weil der Friedwald vermüllt sei, weil sich wohl niemand so recht darum kümmerte. Dekan Gerhard Schoenauer kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Alles sei so, wie es sein soll.

Denn, so Schoenauer: Dieser Friedhof sei eben mit anderen nicht vergleichbar. Es handle sich nun mal um eine Art Waldfriedhof: "Und im Wald wird auch nicht regelmäßig oder gar jeden Tag gemäht." Und, auch wenn er nicht dauernd vorbeischaue ("Das letzte Mal war ich vielleicht vor fünf Wochen da") sei er überzeugt: Von Müll, von Unrat könne da keine Rede sein.

Sehr wohl aber von allerlei Gegenständen, die Angehörige auf die kleinen Grabplatten stellten. Die hätten dort nichts zu suchen, das sei vereinbart, das stehe auch in den Richtlinien für den Friedwald. Weil er eben anders einzuordnen sei, weil es dort auch nicht gestattet sei, Blumensträuße abzulegen. "Das haben wir von Anfang gesagt, das ist ja auch der Sinn dieser Anlage, so Schoenauer.

Das hat auch etwas mit Geld zu tun. Zehn Euro kostet eine Grabstätte im Friedwald pro Jahr. Maximal also 150 Euro bis zur Auflassungsfrist, wenn keine Verlängerung über 15 Jahre hinaus beantragt wird. "Davon kann sich niemand einen Friedhofswärter leisten, der jeden Tag nach dem Rechten schaut", sagt Schoenauer.

Klar, es gebe jemanden, der sich für eine kleine Aufwandsentschädigung um die Anlage kümmere. Der zum Beispiel — wie am Dienstag geschehen — die Zugänge zu den Grabstätten mäht. Aber eben nicht das ganze Areal. Für größere Mähaktionen zeichne die Dorfgemeinschaft Buchau verantwortlich — "ein-, zweimal im Jahr". Etwa zum demnächst stattfindenden Dorffest.

Nachfrage ist enorm

Was den Dekan freut: "Die Bäume sind sehr gut angewachsen. Und die Nachfrage ist enorm." Vor allem von außerhalb, "aber diese Anfragen können wir nicht alle annehmen". Denn der Friedwald sei nun mal in erster Linie für die Pegnitzer gedacht. Und seine Kapazitäten sind begrenzt, 19 Gräber gibt es hier bisher. Die große Nachfrage habe sicher auch etwas mit dem Preis zu tun: "Wenn man sich überlegt, was ein Urnengrab in anderen Städten kostet . . . "

Zurück zum Thema Müll. Schoenauer vermutet, dass damit vor allem Grabschmuck gemeint ist, den der Friedhofswärter auf einer Sitzbank "zwischengelagert" hat. Denn im Friedwald sind Dekorationsartikel grundsätzlich nicht erlaubt, "das wissen aber alle, die dort eine Grabstätte mieten". Warum? Weil das dem Charakter eines Friedwaldes widerspreche. Nicht einmal frische Blumen sind da vorgesehen. Das hätten wohl nicht alle Angehörigen verinnerlicht.

Aber: "Wir können diese Sachen ja nicht einfach entfernen, sie sind ja nicht unser Eigentum." Daher das Depot an der Bank, "dort kann das jeder abholen". Eine dauerhafte Lösung sei das jedoch sicher nicht. Schoenauer hofft auf die Einsicht der Friedwaldbesucher.

