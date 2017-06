Markus Schwindl beendet nach 16 Jahren mit mehr als 1.000 Scorerpunkten in der Landes- und Bayernliga für den EV Pegnitz seine einzigartige Karriere. „Gary“ will künftig als Trainer der Schülermannschaft (U16) fungieren, bei der sein Sohn Dennis bereits erfolgreich auf Punktejagd geht. Der Verein will sich beim "Eishockey-Gott" mit einem Abschiedsspiel bedanken, bei dem möglichst viele seiner Weggefährten mitwirken sollen. Hier einige Bilder einer einzigartigen Laufbahn. © Irene Lenk

