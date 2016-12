Eisenbahnfreunde Pegnitz freuen sich über neue Bleibe

Der Verein kommt auf unbestimmte Zeit im Gesundheitszentrum unter — Bisheriges Domizil wird abgerissen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Nach langer Suche haben die Eisenbahnfreunde Pegnitz ein neues Domizil gefunden: Sie ziehen auf unbestimmte Zeit ins Gesundheitszentrum.

Die Pegnitzer Eisenbahnfreunde ziehen Ende Dezember ins Gesundheitszentrum ein. Das geht aber nur, weil der Eigentümer vom Verein nicht die übliche Miete verlangt. © Foto: Ralf Münch



Die Pegnitzer Eisenbahnfreunde ziehen Ende Dezember ins Gesundheitszentrum ein. Das geht aber nur, weil der Eigentümer vom Verein nicht die übliche Miete verlangt. Foto: Foto: Ralf Münch



Die Eisenbahnfreunde werden zwischen Weihnachten und Neujahr ihre Sachen einräumen, skizziert Martin Wiesend, der Eigentümer und Betreiber des Gesundheitszentrums. Bisher war das Vereinsheim der Eisenbahn-Fans in einem Abbruchhaus im Neuhofer Weg (wir berichteten). Wiesend ist auf den Verein zugegangen. Denn seit etwa zwei Monaten stehen die Räume der ehemaligen Massagepraxis Marlies Stich-Gräßel direkt am hinteren Eingang von der Brauhausgasse her leer. Stich-Gräßel war in die Physiotherapie-Praxis Reinl gewechselt.

Für symbolischen Preis

Kann seinem Hobby bald in komfortableren Räumen nachgehen: Der zweite Vorsitzende der Eisenbahnfreunde Pegnitz, Thorsten Fuchs. © Ralf Münch



Kann seinem Hobby bald in komfortableren Räumen nachgehen: Der zweite Vorsitzende der Eisenbahnfreunde Pegnitz, Thorsten Fuchs. Foto: Ralf Münch



Die Räume seien für unbestimmte Zeit verfügbar „und das passt gut für die Eisenbahnfreunde“, so Wiesend. „Es ist ein kleiner Verein, und dann wäre es schön, wenn wir ihn damit unterstützen können.“ Auf 100 Quadratmetern können die Eisenbahn-Fans künftig ihre Module zusammenbasteln.

Die volle Miete kann der Verein allerdings nicht stemmen. „Das wird eher zum symbolischen Preis überlassen“, sagt der Eigentümer. Wie lange genau der Verein in den Räumen bleiben kann, dazu will Wiesend nichts Genaues sagen. Denn es handle sich dabei um vertragsrechtliche Vereinbarungen. Doch beide Seiten kämen damit gut zurecht.

Den Eisenbahnfreunden fällt damit ein Stein vom Herzen. Auf die Frage, ob die Freude groß ist, antwortet der zweite Vorsitzende Thorsten Fuchs mit einem entschiedenen Ja und erklärt: „Er (Anm. d. Red.: Martin Wiesend) kommt uns schon sehr entgegen. Da sind wir froh, das nimmt uns ein bisschen Druck raus.“ Schließlich habe der Verein drei Jahre lang nach einem neuen Heim gesucht. Außerdem wollten die Eisenbahn-Fans die Geduld des Eigentümers des Gebäudes im Neuhofer Weg nicht überstrapazieren, will er doch das baufällige Gebäude abreißen.

Die 100 Quadratmeter im Gesundheitszentrum reichten für den Verein aus, sagt Fuchs. „Da ist ein großer Raum, da können wir einen von unseren Bahnhöfen komplett reinkriegen.“ Zudem gebe es noch weitere kleine Räume. Außerdem Zentralheizung, Wasser und Toiletten. „Das sind wir nicht mehr gewöhnt“, berichtet Fuchs und lacht. Denn im Neuhofer Weg gab es das alles nicht. Und deshalb sagt er: „Besser hätten wir es nicht treffen können.“

Der Mietvertrag ist unterschrieben. Am 30. Dezember haben die Modelleisenbahner ihren Stammtisch, dann wollen sie die großen Teile wie Tische, Regale und Module in die neue Bleibe schaffen. „Ein versöhnliches Ende des Jahres", kommentiert Thorsten Fuchs.

LUISA DEGENHARDT