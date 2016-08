Eishockey-Nationalspieler Reul beim Pegnitzer Winzerfest

Mannheimer "Adler" besuchte seine Mutter - 1200 begeisterte Gäste feierten bis tief in die Nacht - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Heiß her ging es am Samstag beim neunten Pegnitzer Winzerfest. Bei angenehmen 28 Grad feierten rund 1200 Gäste auf dem Marktplatz so ausgiebig, dass auch diesmal die Sperrstunde auf 24 Uhr hinausgeschoben werden musste. Zu den Klängen des „Kleinen Saisonorchesters“ gab es 30 Weine aus vier verschiedenen deutschen Anbaugebiet zu verkosten.

Unter den 1200 Gästen beim Winzerfest fand sich auch der Eishockey-Nationalspieler Denis Reul, der seine Mutter Carmen Heinrich in Pegnitz besuchte. © Richard Reinl



Heiß her ging es auch schon am Nachmittag, als unzählige Helfer der „Wagneria“ unter Regie von Gerhard Wagner bei Temperaturen um die 35 Grad den Festplatz herrichteten. Fein säuberlich ganz in weiß eingedeckt, präsentierte sich der Marktplatz vor dem Alten Rathaus so schön wie sonst selten im Jahr. Fünf Winzer bauten ihre Stände auf, Grillstationen, der mobile Backofen der Buchauer Holzofenbäckerei und die Freiluftgastronomie der Gasthäuser „Weißes Lamm“ und „Ratsstube“ komplettierten das Angebot.



Wenn es überhaupt etwas zu kritisieren gab, dann nur, dass vergessen worden war, auch die Weinkrügerl entsprechend vorzukühlen. In der prallen Sonne den ganzen Nachmittag über aufgeheizt, verwandelten sie so den edlen Rebensaft anfangs beinahe in Glühwein. Doch das Problem wurde schnell erkannt. Bis der Hauptansturm der Gäste einsetzte, waren auch sie auf die richtige Temperatur gebracht.





Apropos Temperaturen: Bürgermeister Uwe Raab hatte sich vor seiner Begrüßung schnell über eine Wetter-App auf seinem Handy informiert und festgestellt, dass es in Pegnitz beim Winzerfest an diesem abend wärmer war als etwa in Sizilien, Griechenland oder Sardinien. Er bedankte sich beim Organisator Gerhard Wagner und bei den Nordbayerischen Nachrichten, die diese Veranstaltung seit Anbeginn tatkräftig unterstützen. Gerhard Wagner selbst freute sich über den großen Zuspruch, den dieses Fest, nicht nur nach Ansicht des Bürgermeisters neben dem Bratwurstgipfel und dem Schlappenabend ein Highlight im Pegnitzer Festkalender, immer wieder findet: „Wenn nur zehn Prozent der Festgäste auch unter Woche in die Innenstadt kämen und hier die Geschäfte frequentieren würden, dann wäre hier richtig was los.“



Hatte es zuletzt bei anderen Festen in Pegnitz Klagen über den Service gegeben, so war dies beim Winzerfest kein Thema, gilt doch hier das Prinzip der Selbstbedienung. So konnten die Gäste durch die Schlemmergasse schlendern und aus einer Vielzahl von Schmankerln auswählen, reichte doch das Angebot vom Käseteller über Pizzavariationen und Schmandbrote bis hin zum fruchtigen Flusskrebssalat oder zu Unkraut-Bratwürsten aus der Manufaktur des Bratwurstkönigs Klaus Lindner.



So herrschte, insbesondere als die brüllende Hitze des Nachmittags nach dem Sonnenuntergang angenehmen Temperaturen Platz gemacht hatte, blendende Stimmung in der guten Stube der Stadt. Und weil die Besucher sich immer wieder selbst zu den Ständen begeben mussten, ergaben sich Gespräche mit Bekannten und Freunden in Serie.



Manche Pegnitzer nutzten die Gelegenheit zu Verwandtschaftstreffen wie etwa Carmen Heinrich aus Nemschenreuth, die kurz vor Beginn der neuen DEL-Saison beim Winzerfest einige vergnügte Stunden mit ihrem Sohn, dem Eishockey-Nationalspieler Denis Reul verbrachte. In Marktredwitz geboren hat er seine Karriere beim Nachwuchs des VER Selb begonnen, ehe er zu den Mannheimer Adlern wechselte, mit denen er 2015 Deutscher Meister wurde. Zwischenzeitlich hat der knallharte Verteidiger auch in Übersee Erfahrung gesammelt. 2010 hat er sein Länderspieldebüt gefeiert und gehört seitdem zum Kader der Nationalmannschaft.



Wie viele andere Gäste auch verbrachte er am Marktplatz – weitgehend unerkannt von der breiten Öffentlichkeit - einige vergnügte Stunden. Zu vorgerückter Stunde wurde die Stimmung immer fröhlicher, es wurde geschunkelt und getanzt. Besonders gemütlich wurde es, als die Musiker aus Unterfranken „unplugged“ zwischen den Tischreihen aufspielten. Rundum also wieder ein gelungenes Winzerfest, über das sich insbesondere die Familie Teletzky und Norbert Frank noch länger freuen werden, haben sie doch jeweils einen Wochenendaufenthalt in einem Weingut gewonnen.





RICHARD REINL