Elftes Winzerfest in der Pegnitzer Stadtmitte

Besucher können zwischen 30 Weinsorten wählen — "Kleines Saisonorchester" spielt — Vorher Stadtführung

PEGNITZ - Einen langen Atem hat das Winzerfest als "Weinfest in einer Bierregion". Heuer findet es bereits zum 11. Mal statt, erklärt Hauptorganisator und Innenstadt-Anlieger Gerhard Wagner. Am Samstag, 1. September, beginnt das Winzerfest um 17 Uhr auf dem Marktplatz.

Zum 11. Winzerfest gibt es am Wochenende wieder edle Tropfen am Pegnitzer Marktplatz. © Thomas Knauber

Bei entsprechend schönem Wetter rechnet Wagner mit rund 1000 Besucher. Aber auch bei Regen haben sich die Gäste bisher nie die Feierlaune vermiesen lassen, wie die vergangenen Jahre gezeigt haben. Längst habe sich das Winzerfest in weitem Umkreis als "das Weinfest" etabliert, glaubt Wagner. "Wir hatten auch schon Gäste aus Stuttgart." Aber auch solche aus dem praktisch kompletten VGN-Bereich.

