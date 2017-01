Emma ist Spitzenreiter bei den Mädchen-Namen in Pegnitz

PEGNITZ - Quasi aus dem Nichts an die Spitze: Der Vorname Emma war nicht einmal in den Top 30 der beliebtesten Namen 2015, im vergangenen Jahr kam der Vorname plötzlich auf Platz eins. Das geht aus der Statistik des Pegnitzer Standesamtes hervor.

Neugeborene heißen in Pegnitz besonders oft Emma und Luca. Weit abgeschlagen ist dagegen der Name Anna, der 2015 noch auf Platz zwei der beliebtesten Vornamen rangierte. © Ralf Münch



Auch die beiden beliebtesten Vornamen bei den Buben, Luca und Leon, konnten einen deutlichen Aufstieg für sich verbuchen. Während Luca im Jahr 2015 zumindest den Rang 21 belegt hat, ist Leon mit sieben Beurkundungen 2016 neu auf Platz zwei in den Top 30. Genauso wie Emma. Dieser Vorname war mit sieben Beurkundungen der Spitzenreiter bei den Mädchen.

Insgesamt wurden in Pegnitz im vergangenen Jahr 306 Kinder zur Welt gebracht, das sind 43 weniger als 2015. In der Statistik sind alle Geburten im Pegnitzer Krankenhaus sowie die Hausgeburten erfasst. „Die Pegnitzer, die ihre Kinder außerhalb gebären, tauchen in der Statistik nicht auf. Wir sind ein Geburts-Standesamt, das heißt bei uns sind alle Babys registriert, die im Raum Pegnitz zur Welt kamen“, erklärt Heidelinde Modler, Leiterin des Standesamtes. Darunter sind folglich auch Neugeborene auswärtiger Krankenhauspatienten.

Rückschluss aufs Geschlecht

Vorschriften, welche Namen nicht vergeben werden dürfen, macht das Standesamt nicht. In manchen Fällen wird lediglich eine Empfehlung ausgesprochen. „Zum Beispiel dann, wenn der Name nicht eindeutig auf das Geschlecht des Babys schließen lässt. Dann empfehlen wir, dem Neugeborenen einen zweiten Namen zu geben“, so Modler. Kim wäre beispielsweise ein Vorname, der sowohl bei Mädchen als auch bei Buben verwendet wird. Kim taucht aber weder in der Top 30 von 2016 noch von 2015 auf.

Ganz anders als Sophie: Der Spitzenreiter unter den Mädchennamen 2015 rutschte im vergangen Jahr auf den vierten Platz ab. Noch schlimmer traf es den Vornamen Anna. Dieser verlor gleich 22 Plätze – von Rang zwei auf Rang 24 im Jahr 2016. Johanna hingegen, der zweitplazierte Name mit sechs Beurkundungen 2016, hatte es 2015 nicht in die Top 30 geschafft. Von den beiden Versionen des Namens Hanna(h), die 2015 noch Platz fünf und sechs belegten, konnte sich nur die lange Version in den Top 30 halten: Sie liegt mit fünf Beurkundungen auf dem fünften Rang. Die weiteren Top Ten bei den weiblichen Vornamen waren Lena, Leni, Mia, Clara, Elena und Katharina.

Bei den Jungs machte Alexander einen Sprung nach vorne: Von Rang 14 auf den dritten Platz 2016. Auf Platz vier folgt die Kurzform von Benedikt, Ben. Auch dieser Name verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von Rang 29 auf Rang vier deutlich. Mit Elias, Andreas, Sebastian, Linus und Simon sind weitere Namen in den Top Ten bei den Buben, die im Jahre 2015 nicht in den Top 30 waren.

Während es im vorletzten Jahr noch drei Babys mit mehr als drei Vornamen gab, haben 2016 alle Neugeborenen maximal drei Vornamen bekommen. Allerdings ist die Zahl derer, die drei Vornamen bekamen, von 20 Kindern 2015 auf fünf Kinder gesunken. Genauso wie die Zahl der Neugeborenen mit zwei Vornamen gesunken ist: Während es 2015 noch 152 Babys mit zwei Namen gab, waren es im vergangenen Jahr nur noch 130.

