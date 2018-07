Ende der Baustelle auf A9 ist in Sicht

Abschluss der Maßnahmen zwischen Pegnitz und Plech bis Ende Juli - vor 10 Minuten

PEGNITZ - Es gibt sie seit Anfang April, die Baustelle auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Pegnitz und Plech. Doch ein Ende ist in Sicht: Laut Autobahndirektion Nordbayern ist die Straße in beide Richtungen ab Ende Juli wieder frei.

Bis Ende Juli sind die Bagger auf der A 9 zwischen Pegnitz und Plech verschwunden, stellt die Autobahndirektion Nordbayern in Aussicht. Die Betonschutzplanke am Mittelstreifen ist schon fertig. © Hans von Draminski



Einen genauen Termin für den Abschluss der Bauarbeiten möchte Sachbereichsleiter Hermann Lorenz lieber nicht nennen. "Es ist schwierig, den exakten Tag vorherzusagen, weil sich immer noch etwas ein bisschen verzögern kann", sagt er auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten, stellt aber in Aussicht: "Bis Ende Juli sind wir fertig, das kann man garantieren." Gelingt das, liegen die Arbeiten optimal im Zeitplan. Dass der Verkehr in beide Richtungen zur Ferienzeit wieder auf allen Fahrspuren rollen kann, war von Anfang an das Ziel.

Etwa vier Monate wird es die Baustelle dann gegeben haben, die Kosten belaufen sich auf etwa 18 Millionen Euro. Die Maßnahme war nötig geworden, weil der Fahrbahnbelag in den letzten 22 Jahren unter Verkehr seine prognostizierte Nutzungsdauer bereits deutlich überschritten hatte. Die Fahrbahnen des gut sieben Kilometer langen Streckenabschnitts wiesen großflächige Netzrisse und Schadstellen auf, wodurch die Substanz der Fahrbahndecke stark geschädigt war. Im Zuge der Maßnahme werden die beiden oberen Lagen des Asphalts in einer Stärke von 14 Zentimetern erneuert. "Wir haben bereits alle alten Asphaltreste beseitigt sowie eine Betonschutzwand und Entwässerungssysteme eingebaut", sagt Lorenz.

Nur zwei Fahrstreifen

Begonnen wurde Anfang April mit der Fahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg. Nach deren Fertigstellung Anfang Juni folgt bis dato die Erneuerung der Gegenfahrbahn. Während der gesamten Bauzeit wurde und wird die Anschlussstelle Weidensees in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. An der gesamten Ausfahrt wird der Asphalt-oberbau erneuert. Bis zum Ende der Maßnahme werden weiterhin in beide Fahrtrichtungen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Währenddessen werden außerdem sieben Brücken an der Autobahn zwischen Pegnitz und Plech erneuert. Unter anderem werden Mittelpfeiler und die sogenannten Brückenkappen saniert. Das sind die Streifen, die für Geländer oder Radwege verwendet werden. "An den Brücken wird gleichzeitig gearbeitet, es wird nicht eine fertig gemacht und dann die nächste", sagt Lorenz, "aber bis Ende Juli werden wir bei allen fertig sein."

kgoe/mast