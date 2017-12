Ende des Bergbaus hat die Stadt Pegnitz verändert

PEGNITZ - Da ist noch Wehmut. Aber sie sitzt nicht mehr so tief, sagt Jörg Wettengel. Er ist Vorsitzender des Bergknappenvereins. Weil er eben schon so lange her ist, dieser große Einschnitt in der Pegnitzer Stadtgeschichte, der Hunderte von Arbeitsplätzen kostete. Und weil nicht mehr all zu viele da sind, die das Aus des Bergbaus vor 50 Jahren selbst miterlebt haben. Am Silvestertag 1967 verließ der letzte Zug mit Eisenerz die Grube.

In ihrer Arbeitsmontur, mit schwarzen Fahnen, dumpfem Trommelwirbel und großen Transparenten zogen die Bergleute über die Bahnhofstraße auf den Marktplatz, um ihren Unmut kundzutun und neue Arbeitsplätze zu fordern. Foto: Georg Reinl



Der Bergknappenverein versucht, die Erinnerung an jene Zeit und damit auch die Tradition, die mit diesem Kapitel der lokalen Industriehistorie verbunden ist, wach und zugleich hoch zu halten. "40, vielleicht 50 Bergleute von einst sind noch unter uns", so Wettengel. Nicht einmal ein halbes Dutzend davon sind Mitglied im Verein.

Der entwickle sich mehr und mehr zu einer Fachgesellschaft von Menschen, die sich für das Thema Bergbau interessieren. Darunter eben auch jüngere Mitglieder, "die diese Tradition am Leben erhalten wollen". So mancher sei neugierig, schaue sich gerne mal einen Film oder Bilder an, die mit dem Bergbau zu tun haben – "aber so richtig intensiv beschäftigen wollen sich nur wenige", so Wettengel. Der 45-Jährige sieht das realistisch: "Das ist halt so."

Wissen sichern und sammeln

Um so wichtiger sei es, das Wissen jener zu sichern und zu sammeln, die sich noch genau daran erinnern, wie das einmal war mit der Pegnitzer Bergwerksherrlichkeit. Dabei hat Wettengel Unterstützung. Etwa von Emil Lehner, der selbst Bergmann war. Oder von Andreas Prell, dessen Vater einst in die Grube einfuhr. Da kommt einiges zusammen fürs Archiv: rund 900 Aufnahmen hat Wettengel inzwischen allein zur Bergbaugeschichte in Pegnitz, Langenreuth und Troschenreuth digitalisiert, stattliche 8000 zur Pegnitzer Geschichte allgemein. Dazu unzählige Pläne, Briefe, Berichte, Aktenauszüge.

"Es gibt eigentlich keinen plausiblen Grund, bei uns im Verein dabei zu sein", sagt Wettengel. Außer man sei halt mit dem Bergbau-Virus infiziert. So wie er selbst. Das geschah schon im Kindesalter. Da waren Modelleisenbahnen sein Hobby. Er wollte den Pegnitzer Bahnhof nachbauen — und stieß dabei auf Pläne des Bergwerks in der Nachbarschaft: "Das war’s dann weitgehend mit den Eisenbahnen." Seine Neugierde und damit sein Forscherdrang waren geweckt. Und haben ihn bis heute nicht los gelassen.

Wettengel will nicht klagen. Denn: "Das grundsätzliche Interesse ist ja da, das merke ich bei meinen Führungen am Erweinstollen." Das Industriedenkmal ist der bescheidene Überrest einer einst riesigen Anlage. Und da melden sich ab und an sogar ganze Busse mit Besuchern an. Und dieser Tage schaute auch das Bayerische Fernsehen vorbei, drehte einen Beitrag, der wohl im Februar ausgestrahlt wird. Aber ein wenig mehr Nachwuchs könnte schon nicht schaden. Trachten gibt es übrigens genug, sagt er. Das Problem: "Die Leute sind größer und zum Teil auch ein wenig dicker geworden, die passen nicht jedem."

Wie jüngst bei der Barbarafeier zitiert Wettengel auch im Redaktions-Gespräch Klaus Friedrich, Mitglied des Vorstandes der Braunschweigische Kohlen-Bergwerke Aktiengesellschaft. Der hat eine Bilanz des deutschen Eisenerzbergbaus gezogen. Und dabei auch Pegnitz erwähnt: "Wer weiß noch, dass in Pegnitz auf der Eisensteinzeche Kleiner Johannes gleichnamiger Gewerkschaft im Strebbruchbau ein etwa zwei Meter mächtiges Doggererzflöz gebaut wurde (0,4 Mio. Tonnen, 500 Mann) und sowohl in der Hauptstrecke als auch im Streb Bandförderung umging?" Die Antworten geben jene, deren Kenntnisse Wettengel und seine Helfer für die Nachwelt sichern wollen.

