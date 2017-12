Endlich: Ab sofort wieder freie Fahrt durch Velden

VELDEN - Ein hörbares Aufschnaufen bei den Veldener Bürgern und Geschäftsleuten: Seit Freitag acht Uhr morgens ist die Staatsstraße zwischen Lungsdorf und Velden wieder offiziell geöffnet. Folglich kann ab kommenden Montag, 11. Dezember, pünktlich mit dem neuen Winterfahrplan wieder der Bus- und Schulbusverkehr regulär durchs Pegnitztal rollen.

Trotz schlechter Witterung: Die Felssäuberung gegenüber den Eckartwerken ist nahezu abgeschlossen. Die Staatsstraße zwischen Lungsdorf und Velden ist wieder frei befahrbar. © Siegfried Fuchs



In den letzten Tagen und Wochen musste auch nach der Asphaltierung des ersten Straßenbauabschnitts — zwischen "Wasserbrücke" und Restaurant "Fischkutter" — noch einiges erledigt werden, worauf Ingenieur Florian Buchholz bei einer abschließenden Begehung hinwies. Deshalb musste die Sperrung noch eine Zeitlang fortbestehen.

Neben der Fertigstellung des Geh- und Radweges und verschiedener Randarbeiten war dies vor allem die umfangreiche Felssicherung ab dem Restaurant "Fischkutter" bis zur Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße nach Hartenstein durch eine österreichische Spezialfirma. Dadurch wurden aber schon wichtige Vorarbeiten für den im kommenden Frühjahr geplanten zweiten Bauabschnitt geleistet.

Zudem wurde der bei den Retentionsarbeiten anfallende und am Wanderparkplatz zwischengelagerte Erdaushub abgefahren. Die "Felssicherer", so Bürgermeister Herbert Seitz, sind am Montag noch mit kleinen Restarbeiten beschäftigt, bevor der Verkehr dann ohne Ampelregelung frei fließen kann.

Letztlich dürften auch die Anwohner der Bergstraße aufatmen, geht doch der gesamte Durchgangsverkehr – zumindest in den kommenden Wintermonaten – wieder über die Nürnberger Straße in das Pegnitzstädtchen.

