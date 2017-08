Enorme Vielfalt: "Die" Tracht gibt es nicht

Während Party-Gänger auf Landhausmode setzen, halten Vereine die fränkische Tradition hoch - vor 57 Minuten

PEGNITZ - Wenn die Dorfjugend in Bernheck den Kirwabaum austanzt oder ein Sommerfest in Körbeldorf gefeiert wird, sieht man sie überall: junge Frauen in bunten Dirndln und Männer mit schwarzen Hosen und weißen Hemden. Nicht jedem gefällt dieser Modetrend.

Erlaubt ist, was gefällt: Dieses Tanzpaar mischt Landhausmode mit Cowboyhüten. Was die einen pfiffig finden, verärgert Traditionalisten. Dabei gibt es „die“ fränkische Tracht gar nicht, sagen Experten. Foto: Bernhard Niemczyk



Der eine freut sich, weil sich die Jugend anscheinend wieder mehr aus traditioneller Kleidung macht, den anderen nervt es, weil bunte Dirndl eher nach Oberbayern gehören und oft auch mehr trendige Landhausmode denn traditionsreiche Tracht sind. Fränkische Tracht sucht man bei den jungen Party-Gängern vergebens. "Zu dunkel, zu schwer, zu wenig figurbetont", meinte ein Bronner Kirwamadl vor Kurzem.

Im Gegensatz dazu tragen aber immer mehr Vereine, Musikkapellen und Tanzgruppen wieder echte fränkische Gewänder. Zu besonderen Anlässen greift auch Landrat Hermann Hübner (CSU) gerne zur Tracht. "Tracht kauft man nicht einfach, sondern lässt sie nähen", sagt der Politiker. "Wichtig ist der regionale Bezug in den Gestaltungselementen." Bereits seit den 1980ern tritt Hübner mit der Konzertinagruppe "Pastyrik" in der Tracht des Bayreuther Umlands auf, die er eigens hat anfertigen lassen.

Bauern glichen sich an

Ursprünglich als Kleidung des bäuerlichen Standes begann der Niedergang der Tracht im Laufe des 19. Jahrhunderts. Angesichts der sich verringernden gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Bauern und Bürgertum verlor auch die Tracht ihre Bedeutung. Mittlerweile trägt man sie wieder als "sichtbaren Beweis unserer Einstellung zu unserem Lande und seiner Tradition", erklärt Ingeburg Nickel vom Fränkische-Schweiz-Verein. Trachtenexpertin Dr. Birgit Jauernig beschäftigt sich schon lange mit der Frage nach "der" typischen fränkischen Tracht. Dabei gibt es diese gar nicht. Die Trachtenvielfalt in Oberfranken kann bei den zahlreichen Musikkapellen, Heimat- und Gartenbauvereinen, Trachtenvereinen sowie Tanzgruppen erlebt werden. Allein der Trachtengauverband Oberfranken besteht aus 41 Trachtengruppen mit rund 5000 Mitgliedern.

Buntere katholische Gewänder

Norbert Sigl, Vorstand des Heimat- und Trachtenvereins Pegnitz beschreibt die "Original Pegnitzer Volkstracht" der Mitglieder als "ortsansässige, bodenständige Tracht aus dem 19. Jahrhundert". Die Unterschiede in den Trachten erklärt Sigl unter anderem in der Religionszugehörigkeit. "Die Tracht im evangelischen Franken ist eher dunkel, in katholischen Gegenden ist sie farbenprächtig." Bei Anfragen der Tourismuszentrale für die Trachtentanzgruppe des Vereins stehe das Interesse an Fränkischer Tracht im Vordergrund, so der Heimatpfleger.

Das Bild ist zwar schon ein bisschen älter, die Tracht trägt sie Konzertinagruppe „Pastyrik“ mit Landrat Hermann Hübner (2.v.l.) aber immer noch. Foto: Foto: Archiv



Auf dem Oberfränkischen Gautrachtenfest in diesem September in Mistelfeld bei Lichtenfels können Interessiert die Vielfalt und Buntheit fränkischer Traditionskleidung bestaunen. Auch auf dem "4. Oberfränkischen Netzwerktreffen Tracht" ein paar Tage später im Forchheimer Pfalzmuseum dreht sich bei Vorträgen, Trachtenmarkt und einer Sonderausstellung alles um dieses Kulturthema.

Erneuerung nötig

Trachtenberaterin Jauernig arbeitet seit Jahren an einer Erneuerung der Tracht: "Es ist wichtig, sich auf die Vielfalt der regionaltypischen historischen Kleidungsformen zu besinnen und daraus einen zeitgemäßen und attraktiven Kleidungsstil zu entwickeln", findet sie. Denn Hüftpolster und Unterröcke sind für die modebewusste Trachtenträgerin heute undenkbar. Gefragt seien vielmehr eine schlanke Silhouette mit betonter Taille, Dekolleté und viel Farbe.

Für Männer gibt es bereits seit 2011 eine erneuerte Tracht, die aus einer langen, sämisch gegerbten Lederhose mit Latz und feinen Stickereien besteht. Bei der Weste kann der modebewusste Traditionalist zwischen ein- oder zweireihiger Knöpfung, Steh- oder Reverskragen, diversen Knopf- und Musterarten wählen.

GISELA LEINBERGER