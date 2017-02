"Entartete Gunst" mit Schildkrötensuppe beim "Brettl"

Kabarettist Matthias Matuschik gastiert mit dem neuen Programm im Pegnitzer ASV-Heim - 20.02.2017 18:19 Uhr

PEGNITZ - Der Kabarettist und Radiomoderator Matthias Matuschik gastiert am Samstag, 11. März, um 20 Uhr mit seinem neuen Programm "Entartete Gunst" im ASV-Heim in Pegnitz.

Matthias Matuschik kommt am Samstag, 11. März, mit seinem Programm „Entartete Gunst“ ins ASV-Heim. © Foto: privat



In seinem zweiten Satireprogramm wird Matthias Matuschik bayernweit gefeiert und beweist: nichts ist unterhaltsamer als das Leben selbst. Aber Achtung: "Entartete Gunst" enthält Spuren von Schildkrötensuppe, Hummeln und Wahrheit. Sonst traut sich ja keiner! Also muss Matthias Matuschik es wieder richten. Der politisch korrekte Wahn legt die ganze Welt lahm. (Fast) Alle auf dem Erdball sind versucht, es allen recht zu machen.

Das führt zu aberwitzigen Komplikationen. Matuschik benennt Gunst und Günstlinge, deckt Fallen auf und zeichnet ein Weltbild, das nur einen Schluss zulässt: Werdet endlich wie er.

Schon am Mittwoch, 8. März, um 19.30 Uhr, findet zum Frauentag im Alten Schloss ein Konzert mit Valentina König und ihren Chansons mit Pianobegleitung sowie Gitarre und Gesang von Liedermacher Sandy Wolfrum statt.

Verlegt nach Pegnitz

Nachdem die Chanson-Sängerin und Liedermacherin Valentina König heuer nicht im Balkonsaal der Stadthalle Bayreuth auftreten kann, wurde das beliebte Konzert nach Pegnitz verlegt.

Gäste erleben ein niveauvolles Programm, bei dem die Gitarre swingt und bluest, sowie eine Valentina König mit vielfarbiger Stimme, deren Balladen das Publikum verzaubern.

Zur Veranstaltung erfolgt auch eine Einladung an Asylbewerber aus der Region. Es können im Vorfeld ab 18.30 Uhr bei einem kostenlosen Begrüßungsgetränk und Häppchen Gespräche geführt werden.

Ambros & Fendrich

Am 12. April, um 19.30 Uhr, wird Benny Frühwirt, österreichischer Sänger und Liedermacher, im Schnerpfl auftreten. Der vielseitige Künstler, der in seiner Wahlheimat Bayreuth bei verschiedensten Events aktiv ist, gibt bei Kneipenatmosphäre Songs von österreichischen Liedermachern wie Wolfgang Ambros, Peter Cornelius oder Reinhard Fendrich sowie einige eigene Stücke zum Besten. Handgemachte Kleinkunst vom Feinsten also auf der Kleinkunstbühne Schnerpfl.

nn