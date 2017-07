Entspannte Feier in der "guten Stube" von Pegnitz

PEGNITZ - Von Abendkälte lassen sich Pegnitzer Feierbiester nicht den Samstagabend vermiesen. Auch wenn es nach Sonnenuntergang ein wenig "zapfig" wurde, blieben die Reihen beim Pegnitzer Marktplatzfest gut gefüllt.

Auch wenn die Temperaturen nicht ganz mitspielten, drängten sich beim Pegnitzer Marktplatzfest schon am frühen Abend die Zuschauer nicht nur vor der Hauptbühne am Marktplatz. © Hans von Draminski



Für die Coverband "Continental Breakfast" wurde es dunkel. Genauer gesagt: zappenduster. Mit einem Schlag war der Strom weg auf der Nebenbühne an der Rosengasse. Kein Licht mehr, keine Verstärkung für E-Gitarren und die Mikrofone. Und das, obwohl die Band, die erst kürzlich bei den Auerbacher Maffei-Spielen für gute Stimmung gesorgt hatte, in Pegnitz mit Strom sparender Minimalausrüstung antrat – der eher kleinen Bühnengröße halber.

Gerade, als Leadsängerin Kerstin Lindner und ihre Instrumentalbegleiter darauf geeinigt hatten, wenigstens "unplugged" weiter zu spielen, kam der Strom wieder — und die nächste Portion Coverversionen von "Hotel California" bis zu "Leaving on a Jetplane" konnte serviert werden.

Solche Energie-Probleme hatten die "Stieflziacha" nicht, die nach der "Büchenbacher Blasmusik" die Hauptbühne auf dem Marktplatz mit volkstümlichen Klängen rocken durften. Was auch und gerade die kleinsten Marktplatzfest-Besucher dazu animierte, vor der Bühne zu tanzen und es sich – genau wie die Älteren – gut gehen zu lassen.

Klassiker aus Rock und Pop

Am Schweinemarkt spielte das Trio "Medium Rare" am Samstag Klassiker aus der Rock- und Popgeschichte und gefiel unter anderem mit einer atmosphärischen Zeitlupen-Balladenfassung des Bon-Jovi-Fetzers "Living on a Prayer" (übrigens ein Originalarrangement) — was eine Menge Leute zum Sitzenbleiben animierte.

Und das, obwohl das Wetter am Freitag und Samstagabend beim besten Willen nicht sommerlich zu nennen war. Doch selbst am verhalten gestarteten Freitag wurde es zu späterer Stunde noch proppenvoll. Zumal am Kirchplatz Mainwelle-Moderator Bernd Rasser und Brucki die DJs gaben und für ausgelassene Party- und Clubbing-Stimmung bis in die Nachtstunden sorgten.

Dafür schwächelten die Festgänger am Sonntag ein wenig. Und das, obwohl am "Tag der Vereine" spannende Aktionen lockten. So zeigte beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr, wie man im Falle eines Unfalls die blockierten Türen eines Autos per hydraulischem Rettungsspreizer aufbekommt. Eine brachiale, aber wirkungsvolle Aktion. Deutlich weniger Kraft brauchte, wer sich durch das kulinarische Angebot probierte. Um es mit dem FBI-Agenten Dale Cooper (dem aus der TV-Serie "Twin Peaks") zu sagen: Verdammt gute Mandarinentorte!

