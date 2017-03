Entspanntes Literatentreffen in Waischenfeld

WAISCHENFELD - Im Oktober gedenkt die Stadt Waischenfeld der Literaten-"Gruppe 47", die vor 50 Jahren in der Pulvermühle tagte und dabei deutsche Literaturgeschichte schrieb. Was geschah in diesen Tagen vom 5. bis zum 9. Oktober 1967? Einige jener, die dabei waren, führten darüber Tagebuch, daher wissen wir heute, was damals wirklich in Waischenfeld vorging.

Die Pulvermühle wie sie die „Gruppe 47“ vor 50 Jahren erlebte: rechts das Gästehaus mit Tanzsaal und überdachter Veranda, links das Gasthaus, in dem die Mahlzeiten eingenommen wurden. Im Vordergrund der berühmte Bier- und Kaffeegarten. © Foto: NN-Archiv



Einer der Tagebuchschreiber war Hans Werner Richter, der Gründer und Organisator des Literatentreffens seit 1947 – daher kommt auch der Name der "Gruppe 47". Als Chef und Organisator des Treffens reiste er schon am Donnerstagvormittag an. "Das Gelände vor der Pulvermühle sah merkwürdig aus", berichtete er in seinem Tagebuch. Fünf Kamerateams hatten Posten bezogen und hinter dem Bach hatte eine Demonstration Aufstellung genommen: "Ein Zug bärtiger (Männer, die Redaktion) mit Minirockmädchen", hielt Richter im Tagebuch fest. Zwei der Erlanger Studenten sprachen mit ihm und forderten eine Diskussion mit der Schriftsteller-Gruppe über eine Resolution gegen den Springer-Konzern. Nachdem sie bei Richter kein Gehör fanden, zogen sie vorerst ab, kamen aber zwei Tage später wieder zum Tagungsort.

Richter hatte die Pulvermühle bewusst ausgewählt: Sie ließ sich leicht gegen Störer verteidigen, da man nur die Brücke über die Wiesent sperren musste — was dann auch wirklich geschah — , um ungebetene Gäste fern zu halten.

Als Guntram Vesper am Donnerstagabend in der Pulvermühle ankam, bemerkte er: "Endlich (...) eine Bohlenbrücke führt nach rechts und ins wahrhaft Ungewisse, darauf ein breitschultriger Mann, in der Hand ein Schild: Gaststättenbetrieb geschlossen. Er will mich nicht passieren lassen, Soldat an der Wiesent".

Am Freitag ab 10 Uhr begann, nach einer Gedenkminute für den kurz vorher verstorbenen Walter Maria Guggenheimer, der Vorlesemarathon: 25 Schriftsteller durften einem fachkundigen Publikum je 20 Minuten lang aus ihren Werken vorlesen. Nach der Niederschrift von Vesper Lesungen mit "Nachwuchsschriftstellern, deren Namen bis dato eher unbekannt sind" und "mit Dichterfrauen, Journalisten und Hunden". Am Samstag dagegen sind "die Namen bekannter, die Texte farbiger, die Lesungen geschulter geworden". Renate Rasp und der spätere Gewinner Jürgen Becker lasen aus ihren Werken. "Die Stimmung verbessert sich", vermerkt Vesper.

Erste "Störer" der Erlanger Studenten treten am Samstagnachmittag auf. Einer davon ist, so Vesper "ein Fremder. Einer der nicht dazu gehört, jung, dick (..) geht durch den Saal, um den Hals ein Schild: hier tagt die Familie Saubermann".

Studenten mit Transparenten

Der Student wird nach draußen geleitet und einige Schriftsteller folgen, stellen sich der Diskussion mit Studenten, die sich im Hof der Gaststätte mit Transparenten aufstellen. Reinhard Lettau gibt bekannt, dass die Gruppe am Abend vorher eine eigene Resolution verabschiedet hat, in der Axel Springers Pressekonzentration verurteilt wird als "Einschränkung und Verletzung der Meinungsfreiheit". Damit nehmen die Autoren den Studenten die Luft aus den Segeln, sie fordern ähnliches.

Während die Tagungsteilnehmer auf der Terrasse des Gästehauses Kaffee und Kuchen genießen, verbrennen Studenten stapelweise BILD-Zeitungen, bemerkt Gabriele Wohmann, die einen Bericht für Toni Richters Buch "Die Gruppe 47" lieferte.

Am Samstagabend war Ball im Festsaal des Gästehauses zu den Klängen der "Sonnys" aus Forchheim. "Die Stimmung war gelöst", berichtet die Zeitung. Man freute sich über die Resolution gegen die Springer-Presse. "Gruppenchef" Werner Richter eröffnete mit Frau Antonie, Toni gerufen, den Ball mit einem Landler. Bald war die Tanzfläche gefüllt.

Günther Grass zeigte mit Frau Anne "eine kesse Sohle" während tanzunlustige Autoren angeregte Gespräche führten. Waischenfelds Bürgermeister Hans Schweßinger durfte die Gäste begrüßen. Er bezeichnete sie als "Elitegruppe der deutschen Literatur". Der Wirt Kaspar Bezold bemerkte befriedigt: "Die trinken aber gut" und die "Sonnys" mussten auch zu später Stunde noch unentwegt "heiße Hits" spielen, wie die Lokalpresse anerkennend vermerkt.

Am Sonntagvormittag ist Vesper nach einer durchzechten Nacht an der Reihe zu lesen. Er erinnert sich: "Ich lese. Fried lobt, Rühmkorf lobt, Höllerer lobt, Karsunke lobt. Grass meldet sich und findet schlecht, dass ich vorher wisse, was ich schreiben wolle". Bald nach der Wahl Beckers zum Gewinner des Preises der Gruppe 47 kam Aufbruchstimmung auf.

Grass bedankt sich für die guten Knödel und Wolf-Dietrich Schnurre lobt die guten Forellen — im Gästebuch der Pulvermühle nachzulesen. "Richter lobte das Niveau des Treffens, Mitfahrer suchten Selbstfahrer, zum letzten Mal über die Wiesent", erinnert sich Gabriele Wohmann. Guntram Vesper setzt der Pulvermühle in der Geschichte "Eingeladen, meiner Hinrichtung beizuwohnen", aus der die Tagebuchaufzeichnungen stammen, ein literarisches Denkmal. Carl Amery widmet der Tagung ein satirisches Gedicht, das "Pulvermühlen-Komplott von 1967".

Günter Eich, der noch eine Woche länger blieb und mit dem "Pulvermüller" Schach spielte, ergänzte das Lob mit seinem Gästebucheintrag: "Die Pulvermühle hat nur einen Nachteil: dass man sie nicht mitnehmen kann".

