Entwarnung für das Wildgehege Hufeisen

Ursache für den Tod der Wildschweine im Veldensteiner Forst steht fest — Veterinäramt Bayreuth empfiehlt strengeres Monitoring - vor 42 Minuten

PEGNITZ/PLECH - Seit etwa zwei Wochen hat das Wildgehege im Veldensteiner Forst geschlossen, weil 13 Wildschweine verendet aufgefunden worden waren. Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen konnte Entwarnung geben. Bei den übrig gebliebenen Tieren hat die Therapie mit Antibiotika angeschlagen.

Die Wildschweine im Wildgehege Hufeisen werden mit Antibiotika behandelt. Foto: Ralf Münch



Eine Atemwegserkrankung war der Grund für den Tod der Schweine. "Es handelt sich um eine bakterielle Infektion, ausgelöst durch bestimmte Stämme von Pasteurella multocida, die sehr schnell diese akute Erkrankung, hämorrhagische Septikämie, auslösen. Das ist eine Krankheit, die in der freien Wildbahn auftauchen kann und sich möglicherweise durch die Hitze schnell verbreitet hat", sagt Dr. Iris Fuchs, Leiterin des Veterinärwesens am Landratsamt Bayreuth. In Deutschland ist diese Krankheit für die Behörden nicht meldepflichtig.

Die Befunde aus Erlangen seien am Freitagabend eingetroffen, seitdem stehe man mit dem Betreiber des Wildgeheges in engem Kontakt. "Es gab von unserer Seite keine rechtliche Grundlage für die Schließung. Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme des Betreibers, ich musste folglich keine Freigabe erteilen", so Fuchs weiter.

Ursprung unbekannt

Derzeit ist das Wildgehege noch geschlossen, am Dienstagmittag wird es wieder eröffnet, teilt das Forstamt in Pegnitz auf Nachfrage mit. Momentan befinden sich 14 weitere Wildschweine in den zwei Gehegen, die Tiere wurden mit Antibiotika behandelt. Laut Fuchs habe die Therapie zehn Tage gedauert und angeschlagen. "Die Tiere sollten mit der Behandlung durch sein."

Wo genau der Ursprung der Krankheit liegt, weiß Fuchs nicht. Vor sieben Jahren sei der Erreger beispielsweise in Brandenburg aufgetreten. "Die Infektion kann sich schnell übertragen, aber der Keim ist außerhalb von Wirtsorganismen nicht lang überlebensfähig", sagt Iris Fuchs.

Das Veterinäramt hat jetzt dem Betreiber des Geheges zu einem umfassenden Monitoring geraten, damit man die Ausbreitung solcher Krankheiten besser überwachen kann. Für die dadurch entstehenden Mehrkosten muss der Pegnitzer Forstbetrieb aufkommen – "das können wir nicht zahlen", so Fuchs.

Das Monitoring auf Krankheiten bei Wildtieren solle regelmäßig und stichprobenartig stattfinden. "Es kann zum Beispiel mit Nasentupfern durchgeführt werden, die dann auf die diversen Krankheiten untersucht werden", erklärt die Leiterin des Veterinäramtes.

ann