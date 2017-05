Entwarnung: Pegnitzer Tourismusbüro kann Räume beziehen

LGA hat der Stadt das Ergebnis der Raumluftmessung zugestellt — Damit kann auch das Kulturamt zurückkehren - vor 27 Minuten

PEGNITZ - Entwarnung für die Stadt und das Rathaus Nummer drei in Pegnitz: Die zweite Raumluftmessung der LGA kommt zu dem Ergebnis, dass das Tourismusbüro ohne Gefährdung der Mitarbeiter einziehen kann. Und auch Kulturamtsleiterin Martina Hofmann kann damit an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Anfang April gab die Stadt eine erneute Messung im Rathaus drei in Auftrag. Die LGA hat nach der Auswertung Entwarnung gegeben. © Michael Grüner



Anfang April gab die Stadt eine erneute Messung im Rathaus drei in Auftrag. Die LGA hat nach der Auswertung Entwarnung gegeben. Foto: Michael Grüner



"Damit steht fest, dass die Räumlichkeiten uneingeschränkt genutzt werden können", kommentiert Bürgermeister Uwe Raab auf NN-Anfrage das Ergebnis. Nachdem schon die erste Messung im September 2016 keinen Handlungsbedarf ergeben hat, habe er dieses Ergebnis erwartet. Raab weiter: "Wir werden jetzt, nachdem wir das Ergebnis schriftlich vorliegen haben, alle Vorbereitungen treffen, damit auch der große Raum im Erdgeschoss seiner Nutzung zugeführt wird."

Die Sachverständigen der Landesgewerbeanstalt sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Maßnahmen zur Verminderung der Schadstoffbelastung im Nebengebäude des Rathauses seit der Messung am 29. September vergangenen Jahres zu einer deutlichen Verringerung der Belastung in den untersuchten Räumen geführt habe.

Das habe die erneute Messung am 4. April, die von der Stadt in Auftrag gegeben wurde, ergeben. "Aus sachverständiger Sicht kann aufgrund der Messergebnisse eine uneingeschränkte Nutzung der Räume erfolgen", heißt es in dem Ergebnisbericht der LGA.

Das Umweltbundesamt hat zwei Richtwerte festgelegt. Der Richtwert eins sollte nach Möglichkeit unterschritten werden, bei einer Überschreitung des zweiten Wertes bestehe laut Umweltbundesamt unverzüglicher Handlungsbedarf. Und dieser habe laut Urteil der Sachverständigen auch bei der ersten Messung im Herbst vergangenen Jahres nicht bestanden.

Bei der zweiten Messung im April seien beide Richtwerte unterschritten worden. Gemessen wurden polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Pak) und flüchtige organische Verbindungen (Fov) in zwei Räumen des Rathauses drei. Die im Nebengebäude des Rathauses gemessenen Werte lägen unter dem Richtwert eins und weit unter dem Wert zwei. Das Messergebnis liegt den NN vor.

MICHAEL GRÜNER