Erfolgsgeschichte mit tragischem Ende?

Dianguina Niakate ist Auszubildender zum Hotelfachmann und sozial engagiert, soll aber das Land verlassen - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN/PEGNITZ - Dianguina Niakate ist das Vorzeigebeispiel der Pegnitzer Integrationsarbeit. Helfer beim THW, Fußballer des FC und Auszubildender zum Hotelfachmann. Doch vor Kurzem erhielt der junge Mann aus Mali Post vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf): Niakates Asylgesuch wurde abgelehnt. Nun kämpfen er und seine Unterstützer um eine Duldung – damit der 31-Jährige zumindest seine Ausbildung abschließen kann, bevor er Deutschland verlassen muss.

Daniel Titze ist sehr zufrieden mit Dianguina Niakate. Der Direktor des Stempferhofs bangt mit seinem Auszubildenden um dessen Zukunft. © Marcel Staudt



Daniel Titze ist sehr zufrieden mit Dianguina Niakate. Der Direktor des Stempferhofs bangt mit seinem Auszubildenden um dessen Zukunft. Foto: Marcel Staudt



Für Daniel Titze war es ein Glücksfall. Da steht ein Praktikant vor ihm, fleißig, kommunikativ, höflich, wissbegierig und Muttersprachler in Französisch. So einen kann der Direktor des Stempferhofs in Gößweinstein gut brauchen, als Praktikant sowieso, als Auszubildenden zum Hotelfachmann noch viel mehr. Titze erlebt es nicht oft, dass jemand zum Schnuppern da ist, seine Zukunft im Gastgewerbe sieht und lieber heute als morgen einen beruflichen Schritt weiterkommen möchte. "Wir tragen das Leid einer ganzen Branche mit", sagt Titze. Auch im Stempferhof gibt es tendenziell mehr Arbeit als talentierte Berufsanfänger, die sie erledigen wollen.

Kein Interview für Direktor

Aber Dianguina Niakate wollte es. "Der Impuls, bei uns eine Ausbildung machen zu wollen, kam von ihm", sagt Titze. Über ein Jahr ist es her, dass Niakate für ein Praktikum in seinem Haus war, seit Februar 2017 ist er Auszubildender. Wie lange er das noch bleiben kann, weiß weder Niakate selbst noch Titze. Dem sogenannten negativen Bescheid, den Niakate vom Bamf erhalten hat, sei zu entnehmen, "dass er innerhalb von zwei Wochen Widerspruch einlegen muss, sonst ist er in einem Monat weg", fasst Titze zusammen.

Der Hoteldirektor würde beim Bundesamt gerne erzählen, dass er hellauf begeistert von seinem Azubi im ersten Lehrjahr ist, "aber es werden ja nur die Asylsuchenden zum Interview eingeladen, nicht der Ausbilder. Das ist schwer nachzuvollziehen". Vor allem, weil das Beispiel Niakates für Titze zeigt, "wie Integration par excellence funktioniert".

Auch für die Arbeit von Veronika Kobert war Niakates Werdegang bis hier her Gold wert. "Dianguina ist ein Anführer und ein Vorbild", sagt die Integrationsbeauftragte der Stadt Pegnitz, "er zeigt den anderen Jungs, was man erreichen kann, wenn man hart arbeitet." Kobert befürchtet allerdings, dass es eine negative Signalwirkung auf die jungen Asylbewerber haben wird, wenn ausgerechnet die Geschichte von Dianguina Niakate mit einer Abschiebung endet.

Schüler haben Angst

Der 31-Jährige mag zwar das Vorzeigebeispiel der Pegnitzer Integrationsarbeit sein, doch Kobert hat einige Schützlinge, die es wie Niakate Schwarz auf Weiß haben, dass sie sich eigentlich keine Hoffnung auf eine Zukunft in Deutschland machen brauchen: 30 Flüchtlinge besuchen insgesamt die Berufsintegrationsklasse (BIK) und deren Vorstufe (BIKV) an der Berufsschule Pegnitz. Nach Informationen der Nordbayerischen Nachrichten hat knapp die Hälfte der Schüler bereits einen negativen Bescheid vom Bamf erhalten, ihr Antrag auf Asyl wurde abgelehnt.

"Die Schüler haben Angst, dass sie geholt werden", sagt Katrin Regn, Klassenleiterin der BIKV. Ein Schüler, der abgeschoben werden sollte, ist seit Ostern verschwunden. "Ich kann ihm keinen Vorwurf machen", sagt Regn. Der Fall des jungen Afghanen Asef N. aus Nürnberg, der aus dem laufenden Berufsschul-Unterricht herausgeholt wurde um ihn abzuschieben, habe der Lernmoral zusätzlich geschadet. "So ein Vorfall stellt unsere Arbeit als Lehrer massiv in Frage", sagt Regn. Sie hat sich informiert, was zu tun ist, falls auch in der Pegnitzer Berufsschule eines Tages die Polizei an die Klassenzimmer-Tür klopft. "Dann bin ich verpflichtet, den Schüler zu übergeben. Ich habe keine andere Möglichkeit."

Dianguina Niakate hat die BIK schon hinter sich gelassen. Er besucht den gewöhnlichen Berufsschulunterricht. Regn: "Viele junge Asylbewerber träumen davon, zu studieren oder nach der Ausbildung gleich eine Weiterbildung zu machen. Dianguina ist einer, dem ich zutraue, dass er gleich nach der Abschlussprüfung weitermacht. Wenn nicht er, wer dann?"

Niakate möchte weitermachen. Aber kann er nachvollziehen, dass er sich nach Ansicht seines Arbeitgebers perfekt integriert hat, seine Leistung und sein Charakter gelobt werden — und er trotzdem das Land verlassen soll? "Das ist eben die große Politik", sagt Niakate und klingt dabei wesentlich unaufgeregter als Lehrerin Regn, Integrationsbeauftragte Kobert und Hoteldirektor Titze. Obwohl er über seine eigene, unsichere Zukunft spricht. Die Hoffnung hat er trotz negativem Bescheid nicht verloren. "Ich möchte mich nach der Ausbildung weiterbilden. Die Arbeit im Hotel macht mir Spaß, ich möchte auf jeden Fall in dieser Branche bleiben", sagt er.

An Weiterbildungen denken Susanne Bauer und Werner Dunst vom Unterstützerkreis Pegnitz noch nicht. Erst einmal geht es darum, dass Niakate zumindest seine Ausbildung zu Ende machen darf. Das will der Unterstützerkreis mittels einer Duldung des Landratsamtes erreichen. Bauer und Dunst wollen Niakate helfen, aufzuführen, dass er mit dem Omnibus nach Pegnitz pendelt, um beim FC Fußball zu spielen und sich für das THW zu engagieren — obwohl er seit Februar in Gößweinstein wohnt. Im ehemaligen Hotel Fränkischer Hahn hat Niakate ein eigenes Zimmer. "Das ist Luxus", findet er, "hier kann ich in Ruhe lernen."

Prototyp funktioniert

"Das beste Argument für eine Duldung sehe ich im Ausbildungsvertrag mit dem Stempferhof", sagt Susanne Bauer. Ob das reichen wird, kann sie nicht einschätzen. Auch Direktor Daniel Titze bangt mit seinem Auszubildenden. Für ihn war die Anstellung Niakates bisher "ein Prototyp", wie er sagt. Bisher habe dieser Prototyp sehr gut funktioniert, Titze hofft, dass es auch so bleibt: "Wir als Unternehmer müssen uns sicher sein, dass ein Ausbildungsvertrag in jedem Fall Hand und Fuß hat."

MARCEL STAUDT