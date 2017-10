Erhabene Musik bei Weltklasseauftritt

Erste Balthasar-Neumann-Tage gerieten zu Sternstunde in der Gößweinsteiner Basilika

GÖSSWEINSTEIN - "Feuer. Wasser. Erde. Luft" löste auf den Balthasar-Neumann-Musiktagen Begeisterung beim Publikum aus, das sich noch jahrelang an das fantastische Konzert erinnern wird.

Der schwedische Dirigent Olof Bomann ließ bei jeder seiner Phrasierungen die Lebendigkeit der in Gößweinstein aufgeführten Werke spüren. Das Publikum war ergriffen angesichts der zeitlos klassischen Werkauswahl.



Es ist der unbestrittene Höhepunkt der Balthasar-Neumann-Musiktage. Mit einem Weltklasse-Auftritt gewinnen Chor und zugehöriges Ensemble unter der Leitung des Schweden Olof Boman die Herzen der Zuhörer in der ausverkauften Basilika. Es ist frappant, wie die Musik das Wüten der Elemente nachstellen kann, jene Szene zum Beispiel, in der Jonas Gott geopfert wird, damit der Sturm nachlasse . . . In Giacomo Carissimis "Historia Jonae" sitzt das Publikum an der Quelle, die Oratorien von Händel über Haydn bis zu Mendelssohn beeinflusst hat. Fabelhafte Solisten wie der Countertenor Jan Börner rauben einem geradezu den Atem. Das ist ganz großes Theater, das keine Steigerung mehr kennt. In jeder Phrase ist die Lebendigkeit spürbar, die tradierte und doch zeitlos klassische Kirchenmusik erfasst.

Domenico Scarlattis Motette "Iste confessor" mit den Sopranistinnen Tanya Aspelmeier, Agnes Kovacs und Cécile Kempenaers wird zum Fest der Stimmen. Die intensiven Urkräfte des Lebens und die ungezügelten Naturgewalten stellen den zu Recht weltberühmte Balthasar-Neumann-Chor vor eine großartige Herausforderung. Dabei entfalten die nicht einmal 20 Stimmen eine vokale Wucht, wenn es gilt, alttestamentarische Unwetter hereinbrechen zu lassen. Bei Claudio Monteverdis Oper "L´Orfeo" gerät der Tanz der Nymphen zu einem richtigen musikalischen Höhepunkt, der der anwesenden Musikgemeinde ein Hörerlebnis spezieller Güte beschert. Auch wenn man weiß, dass es mit Orpheus und Eurydike kein gutes Ende nehmen wird, von den zauberischen Klängen der Zimbeln, des Tamburins und der Trommel kann man doch nicht lassen.

Raffiniert und modern

Mit welch dynamischer Präzision, sprachlicher Exaktheit und melodischer Durchschlagskraft der Balthasar-Neumann-Chor einer Partitur auch noch die letzte, kaum für möglich gehaltene Feinheit abgewinnen kann, zeigte sich alsbald an einer raffinierten zeitgenössischen Komposition. Sven-David Sandströms minimalistisches "A new Heaven and a new Earth" entströmt ein wolkengleicher Klang, der besonders in den Bässen in unhörbare Ferne entschwebt, dass es einen ergriffen zurücklässt. Nicht verschwiegen werden darf, dass Michael Metzlers Händchen für Ton-Spezial-Effekte Anteil an der enormen Wirkung auf die Zuhörer hat.

Mit Platten-Kastagnetten entfacht er leidenschaftliche Feuer neu, die der Komponist Juan de Araujo vor 300 Jahren in Peru erstmals entzündet hat. Da können die Sängerinnen und Sänger nur noch um "Hilfe! Rettung! Gnade" rufen und Dirigent Olof Boman muss sich vor den musikalischen Flammen in Sicherheit bringen.

Mit einem Zwitscherholz erweckt der Perkussionist die Illusion, Vögel hätten sich in die Basilika verirrt und würden nach trostlosem Winter den klangvollen Frühling verkünden. Selbst die Musiker des Balthasar-Neumann-Ensembles, wie Joachim Held an der großen Theorbe und Michael Behringer am lautenartig sprudelnden Cembalo, lassen sich vom pastoralen Idyll verzaubern.

Für die Künstler des Abends, die schon in den großen Konzertsälen der Welt aufgetreten sind, ist es ein besonderes Erlebnis, einen Klangraum mit Leben zu erfüllen, den ihr Namenspatron eben hierfür geschaffen hat. Für das Publikum ist es eine unvergessliche Begegnung mit Meistern ihres Fachs. Es ist eine Sternstunde mitten in der Fränkischen Schweiz. Hätte man das doch nur früher schon so gehört – und könnte man das doch noch öfter hören! Händels Opernduett "Selig, selig wir!" aus "Acis and Galatea" als Zugabe sagte einfach alles.

UDO GÜLDNER