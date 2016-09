Erinnerungen eines Auerbachers an seinen "ersten" Schultag

AUERBACH - „Am 1. Schultag war ich gar nicht da.“ Wilhelm Schelz hat einen traditionellen Schulanfang und den ersten Tag in der ersten Klasse nicht erleben dürfen, weil seine Familie im Herbst 1946 aus dem Sudetenland ausgesiedelt wurde.

Vom ersten Schultag hat Wilhelm Schelz kein Foto, da er nie einen richtigen ersten Schultag hatte. Dieses Klassenfoto stammt aus der dritten Klasse. Schelz ist ganz hinten links zu sehen. © Repro: Brigitte Grüner



Er habe freilich gewusst, dass er als Sechsjähriger im schulpflichtigen Alter war, doch die Zeit der Vertreibung hatte ihre eigenen Gesetze.

Im Heimatort Oschelin konnte Schelz nicht mehr in die Schule gehen, in der neuen Heimat war er noch nicht angekommen. Im Oktober 1946 wurde er mit Mutter und Schwester mit dem letzten Transport nach Bayern geschickt. Die Sudetendeutschen wurden mit ihrem wichtigsten Hab und Gut in Güterzüge verladen. Für Familie Schelz ging es zunächst in ein Lager in Schwabach, danach nach Burgthann. In Etzelsdorf fand die Familie dann ein Quartier bei einer Familie, mit welcher der jetzt 76-Jährige noch heute in Verbindung ist.

„Mein erster Schultag war also irgendwann Mitte Oktober“, erinnert er sich. Er kam mit leeren Händen in die damals zuständige Grundschule Oberferrieden. Später kauften die Eltern Tafel und Griffel für ihren Sohn. Wilhelm Schelz kann sich nicht daran erinnern, dass die Kinder damals Schultüten hatten. Die Leute besaßen wenig — und die Vertriebenen so gut wie gar nichts. Wilhelm Schelz sei gut in der Klasse aufgenommen worden.

„Ich kann mich an nichts Negatives erinnern, sondern fand ziemlich bald Freunde.“ Vier Jahre ging er in Oberferrieden in die Grundschule: Zwei Lehrer unterrichteten die vier Jahrgänge. Danach wechselte Schelz an das Gymnasium mit Internat in Eichstätt.

Endlich in der Schule

Er sei vor allem froh gewesen, endlich in die Schule gehen zu können, erinnert sich der frühere Auerbacher Schulleiter. Die Dorfschule war ähnlich wie andere zu jener Zeit: Geheizt wurde mit einem Holzofen, die primitive Toilette ohne Wasserspülung befand sich auf der anderen Straßenseite in einem Holzhäuschen.

Wilhelm Schelz erinnert sich an seine Schulzeit. © Foto: Brigitte Grüner



In der Pause habe er mit den Kameraden immer Völkerball gespielt, berichtet Wilhelm Schelz. Mitunter habe er auch die so genannten „Tatzen“ – kleine Schläge mit einem Stock auf die Finger — einstecken müssen. Er habe zwar die Hausaufgaben immer gemacht, aber im Unterricht manchmal nicht gut genug aufgepasst, sagt er schmunzelnd.

Wilhelm Schelz kam nach ein paar Jahren als Lehrer an verschiedenen Dorfschulen im Jahr 1969 an die Auerbacher Hauptschule. Von 1979 bis 1991 war er Konrektor, danach neun Jahre Rektor. Weitere vier Jahre war er Leiter der Grundschule in Auerbach.

Ausdauer hat Wilhelm Schelz auch im Ehrenamt: Er war unter anderem 37 Jahre lang Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht Auerbach, 31 Jahre im Pfarrgemeinderat, 18 Jahre im Stadtrat und 16 Jahre als Aktiver bei der Faschingsgesellschaft Stadtgarde. Seit dem Jahr 2003 ist er Kirchenpfleger der katholischen Pfarrei St. Johannes.

