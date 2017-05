Erlanger Handball-Kapitän spendet Trikot

Michael Haaß vom HC Erlangen unterstützt die Hungerhilfe Pegnitz - vor 19 Minuten

PEGNITZ - Michael Haaß vom HC Erlangen möchte die Hungerhilfe in Pegnitz (HIP) unterstützen. Der für sein soziales Engagement bekannte Spielführer des Handball-Bundesligisten übergab sein signiertes Trikot aus der "Black Night" an Andreas Wittke, Athletiktrainer des HC und Mitglied von HIP.

Michael Haaß, der Kapitän des HC Erlangen (rechts), übergibt sein signiertes Trikot an Andreas Wittke, Mitglied der Hungerhilfe in Pegnitz (HIP). © privat



In der "Black Night" tragen alle Spieler und Fans des HC schwarz und schaffen damit, unterstützt von Wunderkerzenbeleuchtung, eine spezielle Atmosphäre im letzten Heimspiel im Dezember. Das Trikot kann gegen eine Spende für das von HIP unterstützte Schulspeisungsprojekt in Burundi ersteigert werden. HIP möchte den Schulkindern in Burundi durch den Anreiz zum Schulbesuch eine Chance auf ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben im eigenen Land geben und sammelt seit 2009 Spenden für dieses Ziel.

Wer das Trikot von Michael Haaß, Kapitän des HC Erlangen, erwerben möchte, möge bis zum 15. Juni, 12 Uhr, ein Gebot an die Mail-Adresse Gwittke@t-online.de abgeben. Das Mindestgebot sollte 150 Euro betragen, das Trikot geht an den Meistbietenden.

