Erleichterung über Macrons Wahlsieg

Laneuvevilles Bürgermeister Serge Bouly und Sabine Gaston vom Auerbacher Partnerschaftsverein im Interview - vor 39 Minuten

AUERBACH/LANEUVEVILLE - Frankreich wählte am Sonntag in einer Stichwahl den Nachfolger von François Hollande. Im ersten Wahlgang wollten elf Bewerber Präsident Frankreichs werden. Doch keiner konnte die absolute Mehrheit gewinnen. In der Stichwahl setzte sich der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durch. Die Nordbayerischen Nachrichten sprachen mit Bürgermeister Serge Bouly aus der Auerbacher Partnerstadt Laneuveville sowie mit der Französin Sabine Gaston, der Vorsitzenden des Auerbacher Partnerschaftsvereins OPLA, über den Wahlausgang.

In Siegerpose: Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahl in Frankreich gewonnen. Serge Bouly, Bürgermeister der Auerbacher Partnerstadt Laneuveville, und Sabine Gaston, Vorsitzende des Auerbacher Partnerschaftsverein, sind darüber erleichtert. © Reuters/Christian Hartmann



Herr Bouly, wie haben die Wähler in Laneuveville abgestimmt? War die Mehrheit für Macron oder für Le Pen?

Serge Bouly: In Laneuveville bekam Macron 60,5 Prozent und Le Pen erreichte 39,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das Ergebnis entspricht nicht dem Durchschnitt in Frankreich, denn landesweit wählten 66 Prozent der Bürger Macron. Fast 35 Prozent haben sich bei uns enthalten oder einen leeren Zettel in den Wahlumschlag gesteckt. Es gibt Unterschiede in den Stadtteilen. Das Arbeiterviertel in La Madeleine hat mit 56 Prozent für Marine Le Pen ge-

stimmt.

Sabine Gaston vom Auerbacher Partnerschaftsverein. © Brigitte Grüner



Frau Gaston, hatten Sie selbst die Gelegenheit, an der Wahl teilzunehmen?

Sabine Gaston: Ja, ich bin sowohl am 23. April als auch gestern nach Nürnberg ins französische Konsulat gefahren, um zu wählen.

Sind Sie persönlich mit dem Wahlausgang zufrieden?

Bouly: Ich bin glücklich, dass Marine Le Pen verloren hat, denn ihre Ideen sind schlecht für Frankreich und schlecht für Europa. Dass sie dennoch so viele Stimmen bekommen hat, überrascht mich nicht, denn unser Land ist in einer wirtschaftlichen, politischen und sozialen Krise, und die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Dennoch bin ich auch mit Emmanuel Macron nicht wirklich zufrieden. Er wurde bislang in keiner Stadt, keinem Département, keiner Region gewählt und war nie Abgeordneter. Er ist quasi Präsident mangels Alternative und nicht aus Zustimmung oder Überzeugung. Die Wahl vieler Bürger war weniger für Macron, sondern gegen Le Pen.

Serge Bouly, Bürgermeister von Laneuveville. © Brigitte Grüner



Serge Bouly, Bürgermeister von Laneuveville. Foto: Brigitte Grüner



Gaston: Ich bin zwar sehr erleichtert, aber auch beunruhigt, denn es sind immerhin elf Millionen Franzosen, die eine rechtspopulistische und antieuropäische Partei gewählt haben.

Rechnen Sie damit, dass sich in der (Außen-)Politik Ihres Landes etwas ändern wird?

Bouly: Die Außenpolitik im Programm von Macron ist bislang noch nicht ganz klar. Er möchte Europa an der Seite von Deutschland voranbringen, was natürlich schon gut ist, denn wir stehen aktuell eher hinter Deutschland. Aber wir wissen quasi bislang nichts über die künftigen Beziehungen von Frankreich zu den anderen Ländern der Welt. Das ist wirklich schade! Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mich sehr zwar über die Niederlage von Marine Le Pen freue, dass ich aber andererseits auch gespannt bin, was Macron bis Jahresende für unser Land tun wird. Für mich geht die politische Auseinandersetzung nach dem heutigen Tag weiter. Ich werde meine Freunde aus der Zentrumspartei und der republikanischen Rechten unterstützen, um die nächsten Parlamentswahlen zu gewinnen und das Land zu regieren.

Gaston: Ich sehe die nächste Herausforderung in den Parlamentswahlen im Juni. Unser neuer Präsident Emmanuel Macron muss noch einen Konsens um sein Programm erreichen: Viele Bürger haben nicht für ihn, sondern gegen Marine Le Pen votiert. Falls er es nicht schafft, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, die Wirtschaft anzukurbeln und die Terrordrohung einzudämmenden, so befürchte ich, dass es in fünf Jahren leider nicht bei 35 Prozent für die Rechtspopulisten bleiben wird.

Interview: BRIGITTE GRÜNER