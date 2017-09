Erneut Wölfe im Veldensteiner Forst gesichtet

Wildtierkamera zeichnete Bilder auf - DNA-Proben stehen noch aus - vor 1 Stunde

PEGNITZ/PLECH - Eine Wildtierkamera hat im Veldensteiner Forst einen Wolf eingefangen. Die Aufnahme entstand bereits am 19. Mai im Landkreis Bayreuth. Außerdem wurden am Mittwoch zwei weitere Tiere beim Überqueren einer Straße nahe des Wildgeheges gesichtet.

Das Foto vom Wolf hat die Wildtierkamera bereits am 19. Mai im Veldensteiner Forst aufgenommen. Veröffentlicht wurde es aber erst am Montag. © Bayerische Staatsforsten



Erst seit Montag findet sich das Foto auf der Homepage des Landesamtes für Umwelt. "Nach unserer Meinung ist es ein weibliches Tier, aber das ist nur eine Vermutung", sagt Horst Pirner, Leiter des Forstbetriebs Pegnitz.

Pirner erzählt außerdem, dass am Mittwochmorgen, gegen 5.30 Uhr, erneut zwei Wölfe beim Überqueren der Straße in der Nähe des Wildgeheges gesichtet worden sind. In den vergangenen Monaten hat es mehrere Risse durch Wölfe in dem Waldgebiet gegeben, außerdem gab es mehrere Sichtungen der Tiere. Noch stehen die Ergebnisse einiger DNA-Proben aus.

