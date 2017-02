Ernste Geschichten in Plech mal lustig erzählt

PLECH - Im Vergleich zum vergangenen Jahr beschäftigt sich die Faschingszeitung in diesem Jahr wieder eher mit lokalen Themen und blickt nicht so weit in die Umgebung. Den Erwartungen an das Blatt tut das aber keinen Abbruch.

Beim Umzug am Dienstag verkaufen die Narren neben „Klopfern“ auch die Faschingszeitung. Wer nicht so lange warten will um sie zu lesen, kann sie in den Plecher Geschäften kaufen. © Archiv/Ralf Münch



Ein Thema, das nicht nur die Gemeinde, sondern den ganzen Landkreis betrifft, ist die Kreisumlage. Das ist das Geld, welches die Gemeinden an den Kreis bezahlen müssen. Die Abgabe bezeichnen die Narren als der "Gemeinde größte Plage". Eine Kommune stellt das wohl vor ein sehr großes Problem: Pegnitz. "In Pengatz drübm es vielen graust, langt‘s net mol mehr für ihren ,Faust‘."

Doch zur fünften Jahreszeit haben die Plecher Narren Abhilfe organisiert. "Der Landrat schmeißt‘s vom Wagen runter", kündigen sie auf der ersten Seite der Faschingszeitung an und meinen damit, dass Hermann Hübner beim Faschingsumzug am Dienstag wohl Geld verteilen wird.

Ernste Themen

Auch andere Themen der diesjährigen Ausgabe sind eher ernst. Obwohl es die Faschingsgesellschaft wieder geschafft hat, einen lustigen Dreh zu finden: So werden die Probleme thematisiert, die ein Plecher als Vermieter hat: Die Mieter verkaufen Möbel aus der Wohnung im Internet und sperren den Plecher aus, indem sie die Schlösser austauschen. "Mit Anwalt kriegt er dann zum Glück, nach langem Streit sein Haus zurück (...) Und damit ist für unsern Klaus dieser Alptraum endlich aus", freuen sich die Narren am Ende mit ihm.

Genau andersrum ging es zwei Kindern, die ihrer Familie zum 1. April traditionell einen Streich spielen wollten. Statt Freude empfindet der Leser mit ihnen am Ende eher Mitleid: Sie präparierten die heimische Klobrille mit Frischhaltefolie. Erwischt beim Streich hat es dann die Mutter: "Setzt die Heike sich zum Pieseln, lässt die‘s auf die Folie rieseln. Doch da war kein Löchlein offen, so ist‘s schön warm in Schuh nei‘gloffen." Das Ende vom Lied, beziehungsweise Gedicht ist, dass die Kinder von ihrer Mutter Hausarrest bekommen.

Mit Kusshand haben die närrischen Redakteure eine Aktion von Pfarrer Christoph Weißmann angenommen. Bei der Jubelkonfirmation im vergangenen Jahr hat er versehentlich ein Gerücht in die Welt gesetzt, das er schleunigst widerlegen wollte. Dabei griff er zu unterschiedlichen Mitteln: Mundpropaganda, Mail-Ketten und die Predigt am Sonntag in der Kirche. Im Endeffekt ging es darum, dass er im Keller des Gemeindehauses eine Flasche Weizen gefunden hatte, die nicht mehr genießbar war, weil zu alt. Das stellte sich aber erst beim gemütlichen Beisammensein in der Mehrzweckhalle heraus, als die Jubelkonfirmanden beisammen saßen. Obwohl er vor Ort noch um eine Richtigstellung bemüht war, nahm das Unheil seinen Lauf und die falschen "Neuigkeiten" machten ihre Runde in der Gemeinde. Zu guter Letzt hat Weißmann selbst angeboten, dass seine Panne in die Faschingszeitung kommt. Humor hat er damit wieder einmal bewiesen, der Pfarrer um den die Pegnitzer die Plecher beneiden.

Missgeschicke weitererzählt

Kirchlich-lustig ist auch eine zweite Geschichte. Sie handelt von der Organistin und ihren Erfahrungen mit fahrbaren Untersätzen. Drei Vorfälle sind den Narren zwei Seiten in der aktuellen Ausgabe wert. Krumm wird sie es ihnen aber nicht nehmen, denn am Ende des Artikels "Annelores Missgeschicke" heißt es: "Wos uns an denen G‘schichten g‘fallt, sie hat se alle selbst erzählt. Und so soll‘s sei bei solchen Sachen, am besten selber drüber lachen."

So zeigen die Faschings-Freunde auf 13 Seiten erneut, wie gut sie dichten und zeichnen können. Die Zeitung macht auf ihre besondere Art Lust auf den Faschingsumzug am Dienstag, bei dem einige der Geschichten in lustiger Form dargestellt werden.

Die Zeitung gibt es in den Plecher Geschäften und Wirtschaften, der Tankstelle in Ottenhof, der Bäckerei Führlbeck in Neuhaus, der "Linde" in Höfen, im Fränkischen Hof in Velden und in der Betzensteiner Sparkasse. Der Verkaufspreis liegt wie in den vergangenen Jahren bei drei Euro.

KERSTIN GOETZKE