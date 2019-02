Erst die Pflicht, dann das Franken-Derby

PEGNITZ - Am heutigen Freitag ist der EVP zu Gast beim Tabellen-Vorletzten ESV Burgau. Handelt es sich dabei um eine "Pflichtaufgabe", wenn man im Rennen um den Klassenverbleib bleiben will, so folgen danach ausnahmslos "Endspiele". Der Sportliche Leiter des EVP, Jens Braun: "Auf genau diese Spiele kommt es an, denn wir haben es immer noch selbst in der Hand, die Bayernliga zu halten."

Nahezu in Bestbesetzung geht der EVP in die Schlussphase der Abstiegsrunde. Nur einer wird in dieser Saison nicht mehr mithelfen können, die Bayernliga zu erhalten. Verteidiger Christof Mendel befindet sich nach seinem Knöchelbruch samt Abriss des Syndismosebands zwar mit fachlicher Unterstützung der Physiotherapie Reinl wieder im Aufbautraining, doch an einen Einsatz auf dem Eis ist in dieser Saison nicht mehr zu denken. © Reinl

Bayernliga-Abstiegsrunde

ESV Burgau — EV Pegnitz (Freitag, 20 Uhr) - Die Eisbären haben ihren Kader nach der ersten Spielwertung des 5:1-Siegs gegen Moosburg umgebaut, halten sich nun an die "Vorgabe" der Bayernligisten und die Durchführungsbestimmungen des BEV und agieren seitdem nur noch mit zwei Kontingentspielern. Mit den Neuzugängen Philipp Birk, Dominik Schönwetter und Martin Keller gewann der ESV zwar gleich am nächsten Spieltag in Fürstenfeldbruck, mehr als dieser Erfolg konnte bislang in der Verzahnungsrunde aber nicht eingefahren werden.

Wenn es nach den Verantwortlichen des EV Pegnitz geht, soll es natürlich auch im Match gegen die Ice Dogs so bleiben. Soll dies gelingen, muss die erste Sturmreihe mit dem Burgauer Topscorer David Zachar, Dennis Tausend und Dominik Zimmermann, das Herzstück der Mannschaft, an die Kette gelegt werden. Nur so können weitere drei Punkte im Kampf um den Bayernliga-Verbleib eingefahren werden. Im Hinspiel vor heimischer Kulisse bot man eine konzentrierte Leistung und gewann verdient mit 5:1 Toren.

EV Pegnitz — ERV Schweinfurt (Sonntag, 17.30 Uhr) - Mit dem Franken-Derby gegen die Mighty Dogs aus Schweinfurt startet eine Serie von vier Endspielen, in denen sich die Ice Dogs gegen die Top-Teams Pfaffenhofen (A), Ulm (H) und Passau (H) behaupten müssen. Im Hinspiel behielten die Hefner-Schützlinge in Unterfranken mit einem 3:2-Sieg in der Overtime die Oberhand.

Das Match am Sonntag ist doppelt wichtig, könnte Pegnitz doch über einen weiteren Erfolg mit dem ERV gleichziehen, der derzeit mit 14 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz rangiert. Die Mighty Dogs verfügen über einen starken Kader, gespickt mit Topleuten wie dem Spielertrainer Josef Straka, Patrik Rypar oder Christopher Schadewaldt.

Wenn die Ice Dogs aber von der Strafbank fernbleiben und wie im Hinspiel eine geschlossene Mannschaftsleistung abrufen, dann können sich die Fans auf einen "Derby-Fight" auf Augenhöhe freuen. Nicht nur der damalige Sieg-Torschütze Johannes Seidinger ist nach seiner abgesessenen Sperre wieder an Bord, auch die Krankenliste lichtete sich in dieser Woche, so dass der EVP wohl beide Spiele in Bestbesetzung bestreiten kann. Vor allem von Roman Navarra darf der Anhang wieder eine Gala-Vorstellung erwarten, dürfte ihm doch die Nominierung in das Bayernhockey-Team des Monats Januar weiteren Auftrieb geben.

