Erst eine Mauer stoppte bei Speinshart Fahrt durch Garten

73-jährige Autofahrerin wurde bei Unfall in ihrem Wrack eingeklemmt - vor 1 Stunde

SPEINSHART - Der Silvesterabend endete für eine 73-jährige Wagenlenkerin und ihre Beifahrerin völlig anders als geplant. Auf Höhe des Ortseingangs von Höfen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab kam sie mit ihrem Opel von der Straße ab und durchquerte erst rund 20 Meter eines Gartens, bevor die Irrfahrt durch eine Mauer aus Klinkersteinen gestoppt wurde.

Bei dem Unfall nahe Speinshart wurde die 73-jährige Fahrerin im Wrack eingeklemmt. © News5/Masching



Warum die Frau aus Richtung Eschenbach kommend in Richtung Tremmersdorf in einer Linkskurve nach rechts von der Staatsstraße 2168 abgekommen ist, ist aktuell unklar. Jedoch verformte sich die Front ihres Meriva so stark, dass die Fahrerin schwer verletzt im Wrack eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr befreite die ältere Dame mit schwerem Gerät und übergab sie dem Rettungsdienst. Die 44-jährige Beifahrerin konnte sich selbst mit leichten Verletzungen aus dem Fahrzeug befreien.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Sachschäden am Grundstück und der Mauer dürften sich ebenfalls in dieser Höhe bewegen.

