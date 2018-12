Erst Haushalt 2019 - dann Konsolidierung in Pegnitz

PEGNITZ - Die FWG-Fraktion ist im Stadtrat mit einem Antrag gescheitert, den Haushalt 2019 erst nach dem Vorliegen eines Konsolidierungskonzepts zu verabschieden. 14 Räte stimmten gegen den Antrag, neun dafür. Somit wird der Etat – wie geplant – am 30. Januar beschlossen. Vorausgehen werden zwei Beratungstermine am 16. und 23. Januar.

Die Stadt Pegnitz muss sparen. Die FWG wollte erst die Posten aussuchen, die eingespart werden sollen, und dann den Haushalt verabschieden.



Die Freien Wähler begründeten ihren Antrag damit, dass sich der Stadtrat erst mit dem Konsolidierungsgutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands beschäftigen und über die vorgeschlagenen Maßnahmen entscheiden soll. Denn diese würden sich wesentlich auf den Haushalt 2019 auswirken.

Der umgedrehte Weg erscheine nicht als zielführend, "da die Haushaltssatzung die Grundlage für alle finanziellen Entscheidungen des Stadtrates darstellt". Wichtig aus der Sicht der FWG außerdem: Eine Veröffentlichung des Gutachtens, um Transparenz herzustellen.

Bürgermeister Uwe Raab (SPD) ließ vor der Abstimmung keine Zweifel daran, dass er am 30. Januar festhalten will. "Denn ansonsten "wäre mindestens die Hälfte der bereits abgeschlossenen Arbeiten hinfällig und müsste mit erheblichem Zeitaufwand erneut aktualisiert werden."

Damit könnte frühestens im Mai/Juni begonnen werden. "Eine Verabschiedung wäre – auch wegen der Urlaubszeit — wohl erneut nicht vor Juli möglich. Raab erinnerte daran, dass der verspätet verabschiedete Haushalt 2018 zu Recht Kritik hervorgerufen hatte. Deshalb habe die Verwaltung zügig mit den Vorbereitungen für den Haushalt 2019 begonnen. Dies sei "von fast allen Fraktionen und Einzelmitgliedern des Stadtrats vehement gefordert worden".

Ein Gespräch mit der Regierung von Oberfranken habe ergeben, dass die Einsparmaßnahmen, die der Regierung spätestens am 30. April vorgelegt werden müssen, nicht im Widerspruch zum Haushalt stehen dürfen.

FWG-Fraktionssprecher Thomas Schmidt erklärte in der Sitzung: "Uns geht es darum, relativ zügig den Weg der Konsolidierung zu gehen. Niemand hat die Absicht, den Haushalt bis Juni hinauszuziehen." Aber es mache keinen Sinn, einen Haushalt zu verabschieden, "der nur rudimentär Konsolidierung beinhaltet und Maßnahmen verabschiedet, die dann zurückgenommen werden müssen".

Schmidt: "Wir müssen doch in der Lage sein, die Zahlen fortzuschreiben. Ein Haushalt sollte abbilden, was dann wirklich ist." Ein Sprung von Januar auf Juli sei nicht nachvollziehbar. Er geht davon aus, dass die Abstimmung über den Haushalt bis Mitte März möglich ist. "Bis dahin sollte auch die Hauptarbeit der Konsolidierung abgeschlossen sein."

Kämmerer Wolfgang Hempfling wies auf den "Wahnsinnsmehraufwand" hin, der damit verbunden sei. "Bei jeder Ausgabe muss geprüft werden." "Das Querchecken ist eine Heidenarbeit"

Raab erklärte, dass das wichtigste Argument, das für eine sofortige Verabschiedung spreche, die Verabschiedung zweier großer Baumaßnahmen sei. Die dann in einer haushaltslosen Zeit nicht vollzogen werden könnten. "Die Gefahr, das Angebote nicht mehr gültig sind, weil die Bindungsfristen abgelaufen sind, ist gegeben." Die Ausschreibungs- und Vergabetermine seien bewusst so gelegt worden, dass der Haushalt im Januar verabschiedet werde.

Hans Hümmer (FWG) monierte, dass die Stadträte das Gutachten noch nicht erhalten haben. "Ich verstehe nicht, warum man das Gutachten unter Verschluss hält." SPD-Sprecher Jürgen Prinzewoski sah Nachteile bei einer Verschiebung: "Bei Erschließungen laufen Bindungsfristen ab." Michael Förster (PEG) plädierte dafür, die Konsolidierungsthemen in den Haushalt mit reinzunehmen.

Er wollte wissen, wann die Bindungsfristen ablaufen. Raab nannte den 15. Februar. Schmidt: "Heißt das, dass die beiden Projekt nicht durchgeführt werden können?" Hümmer sagte, bei einer Verabschiedung am 30. Januar liege am 15. Februar kein genehmigungsfähiger Haushalt vor. "Es geht über einen Nachtragshaushalt", so der Kämmerer, der erklärte, nach einem Beschluss könne die Rechtsaufsicht die Freigabe erteilen.

