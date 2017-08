Erster Azubi bei der Autobahnmeisterei in Trockau

Straßenwärter bestreiten ein breites Feld von der Grünpflege bis zum Winterdienst — "Wir machen das Unmögliche möglich" - vor 6 Stunden

TROCKAU - Nach knapp 80 Jahren hat die Autobahnmeisterei in Trockau erstmals einen eigenen Lehrling zum Abschluss geführt. Thomas Wirsing beendete seine Ausbildung zum Straßenwärter mit 1,8.

Das ist er: Der erste Auszubildende zum Straßenwärter bei der Autobahnmeisterei Trockau seit knapp 80 Jahren. Thomas Wirsing hat seine Ausbildung mit 1,8 erfolgreich abgeschlossen. Foto: Kerstin Goetzke



Bisher wurden in der Autobahnmeisterei Trockau nur Seiteneinsteiger eingestellt, die bereits einen anderen Beruf erlernt haben. "Die Mischung macht es aus", sagt Dienststellenleiter Jörg Stricker. Zu seinen insgesamt 30 Mitarbeitern zählen unter anderem gelernte Maurer und Werkzeugtechniker. Sie haben später eine Prüfung zum Straßenwärter abgelegt. "Aber in verkürzter Zeit nimmt man nicht so viel mit, wie in einer dreijährigen Ausbildung", meint Stricker, der Anfang der 1990er selbst in Münchberg den Beruf des Straßenwärters gelernt hat.

Erhöhte Dokumentationspflicht

Er hofft, dass die Auszubildenden – es gibt noch jeweils einen im 1. und 2. Lehrjahr – ihn vor allem bei den formellen Arbeiten entlasten. Denn der Arbeitsaufwand, was Dokumentation und Firmenüberwachung angeht, nehme immer mehr zu. Außerdem liegt das Durchschnittsalter in Trockau über 50 Jahre. In den nächsten fünf Jahren gehen fünf Mitarbeiter in Rente. Damit der Betrieb trotzdem mit qualifiziertem Personal weitergeht, hat Stricker sich entschlossen, auf Auszubildende zu setzen.

Zehn bis 15 Bewerbungen hat er vor mehr als drei Jahren für die erste ausgeschriebene Ausbildungsstelle erhalten. Derzeit läuft das Bewerbungsverfahren für den Ausbildungsbeginn 2018. "Die Noten müssen passen. Sollte das nicht der Fall sein, stelle ich lieber wieder einen jüngeren Seiteneinsteiger ein", so der Dienststellenleiter. Denn der Beruf sei auch ein gefährlicher, bei dem viel Verantwortung im Spiel ist. Thomas Wirsing ist Feuer und Flamme dafür. Bereits in der Mittelschule war für ihn klar: "Das ist mein Beruf."

Er hatte bei seinem Onkel ein Praktikum absolviert und war sofort begeistert: "Man ist draußen, kann mit tollen und modernen Geräten arbeiten und hat immer was anderes zu tun", sagt er schwärmend. Es werde nie langweilig. Nach Wochen im Blockunterricht an der Schule in Würzburg sei er froh gewesen, wieder in den Betrieb zurückzukommen.

In Würzburg hatte er Fächer wie Grünpflege, Winterdienst, Verkehrsrecht, Straßenunterhalt und Pflasterbau. Es ist ein breites Feld an Arbeiten und Aufgaben, die der 20-Jährige nun auf der A 9 zwischen dem Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach und Hormersdorf übernehmen kann. Und gerade das macht den Beruf für ihn aus.

Verkehr soll fließen

"Ich könnte nicht in der Industrie den ganzen Tag am Fließband stehen. Das ist nichts für mich", sagt Wirsing. Sein Chef und Ausbilder ergänzt: "In unserem Beruf machen wir das Unmögliche möglich. Das ist unser Hauptjob." Es gelte immer, den Verkehr weiterfließen zu lassen; es sollen bei Baustellen so wenig Beeinträchtigungen wie möglich entstehen.

Da das Gelernte breit gefächert ist, hätte Thomas Wirsing auch die Möglichkeit, in Kommunen oder privaten Unternehmen zu arbeiten. Um die verschiedenen Tätigkeitsbereiche des Straßenwärters kennenzulernen, hat er außerbetriebliche Stationen besucht. Das A und O in dem Beruf ist, den CE-Führerschein zu haben.

Denn Straßenwärter müssen Lastwagen mit Anhänger fahren dürfen. Wenn sie noch nicht 21 Jahre alt sind, erhalten sie eine Erlaubnis, die ihnen zugesteht, für den Job diese Brummis zu fahren. Privat darf Wirsing den Schein aber nicht nutzen, weil er erst 20 Jahre alt ist.

In zwei bis drei Jahren will Wirsing an der Technikerschule eine Ausbildung zum Straßenmeister machen. Er hofft, dass dies auch noch möglich ist, wenn die Autobahnmeistereien zum 1. Januar 2021 privatisiert werden.

Sicherheit ist das A und O

Egal, wie es für den frisch gebackenen Straßenwärter weitergeht, Stricker ist jetzt schon stolz auf ihn: "Ich war drei Tage vor der Prüfung aufgeregter als Thomas." Die Ausbildung "auf der Autobahn" sei schwierig, weil viel auf die Sicherheit geachtet werden muss. Im Fall von Wirsing hat sie sich gelohnt: Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter in der Meisterei ist deutlich gesunken und sie hat einen qualifizierten Arbeiter mehr.

