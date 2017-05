Erster Maitanz in Ohrenbach

Besucher aus der ganzen Region schwangen das Tanzbein - vor 45 Minuten

OHRENBACH - Gute Laune brachten sie alle mit: die Mädchen und Jungen aus Auerbach und Umgebung, aber auch die jüngeren, älteren und jung gebliebenen Erwachsenen zum ersten Maitanz der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Gunzendorf in Ohrenbach.

Viele kamen zum Tanz Maitanz nach Ohrenbach. © Karl Schwemmer



Gebrochen hatte sie mit ihrer Tradition eines Sommernachtsfests, zum Teil auch wegen des schlechten Wetters bei der Veranstaltung in den vergangenen Jahren. In der Maschinenhalle des Landwirts Rupprecht am Ortseingang hatte die KLJB den richtigen Platz für den Tanz gefunden. Gruppen von Fußgängern wanderten dorthin, etwa 20 Tische in der Halle waren schon im Vorfeld reserviert worden. Diese füllte sich schnell, denn dem sonnigen Tag folgte ein lauer Frühlingsabend.

Ab 20 Uhr spielte das Trio „Saggradi“ auf zum Tanz. © Karl Schwemmer



Ohne Exzesse, aber mit gemütlicher Stimmung kamen so Jung und Alt aus der gesamten Region zusammen — sei es aus Richtung Edelsfeld-Königstein, Velden-Neuhaus und Neuzirkendorf-Tremmersdorf. Ab 20 Uhr spielte das Trio „Saggradi“ auf zum Tanz. Tobias am Keyboard und am Akkordeon, Norbert an der Gitarre und Florian am Schlagzeug unterhielten mit Musik und Witzen.

Etwa eine Stunde später begann dann langsam der Barbetrieb und Stimmung pur war angesagt, man genoss Speis‘ und Trank. Für die sichere Heimkehr hatte die Veranstaltungsleitung darüber hinaus für einen Shuttle-Bus gesorgt.

